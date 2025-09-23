Два вместо одного: британские хирурги удалили у 70-летнего мужчины двойной аппендикс

Операция / © Associated Press

Британские хирурги рассказали о редком случае: 70-летний мужчина обнаружил, что с рождения имеет два аппендикса, когда попал в больницу с воспалением обоих — двойным аппендицитом.

О случившемся сообщили BMJ Case Reports.

По оценкам медиков, такая аномалия встречается только у 4–9 человек на миллион. Хотя наличие двух аппендиксов осложнило течение болезни, оба органа успешно удалили.

Почему двойной аппендикс опаснее

Компьютерная томография аппендицита. / © Фото из открытых источников

Двойной аппендикс часто остается незамеченным до возникновения проблем, таких как аппендицит или другие операции в нижней части живота. Возникновение двойного аппендицита обычно проходит сложнее и чаще приводит к осложнениям, таким как разрыв аппендикса и перитонит.

У конкретного пациента семидневная боль в правой нижней части живота сопровождалась температурой и накоплением жидкости. Сначала планировалась лапароскопическая операция, однако из-за осложнений пришлось провести ее открытым методом. Хирурги обнаружили разрыв одного из двух аппендиксов и феколит – камень из каловых масс.

После удаления аппендиксов мужчина принимал антибиотики и препараты для уменьшения воспаления и контроля артериального давления. Через две недели его выписали из больницы. Контрольное обследование через три месяца показало полное выздоровление и отсутствие осложнений.

