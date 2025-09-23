- Дата публикации
Два вместо одного: британские хирурги удалили у 70-летнего мужчины двойной аппендикс
Британские хирурги удалили двойной аппендикс у 70-летнего пациента, у которого развился редкий двойной аппендицит. Медики рассказали о ходе операции и успешном выздоровлении пациента.
Британские хирурги рассказали о редком случае: 70-летний мужчина обнаружил, что с рождения имеет два аппендикса, когда попал в больницу с воспалением обоих — двойным аппендицитом.
О случившемся сообщили BMJ Case Reports.
По оценкам медиков, такая аномалия встречается только у 4–9 человек на миллион. Хотя наличие двух аппендиксов осложнило течение болезни, оба органа успешно удалили.
Почему двойной аппендикс опаснее
Двойной аппендикс часто остается незамеченным до возникновения проблем, таких как аппендицит или другие операции в нижней части живота. Возникновение двойного аппендицита обычно проходит сложнее и чаще приводит к осложнениям, таким как разрыв аппендикса и перитонит.
У конкретного пациента семидневная боль в правой нижней части живота сопровождалась температурой и накоплением жидкости. Сначала планировалась лапароскопическая операция, однако из-за осложнений пришлось провести ее открытым методом. Хирурги обнаружили разрыв одного из двух аппендиксов и феколит – камень из каловых масс.
После удаления аппендиксов мужчина принимал антибиотики и препараты для уменьшения воспаления и контроля артериального давления. Через две недели его выписали из больницы. Контрольное обследование через три месяца показало полное выздоровление и отсутствие осложнений.
