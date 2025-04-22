Дыра размером со Швейцарию: ученые раскрыли тайну полыньи во льдах Антарктиды

Антрактида / © Pexels

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Ученые из NASA и Университета Саутгемптона объяснили причины появления огромной дыры в антарктическом морском льду — так называемой полиньи Мод-Райз.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Что такое полинья

Полинья — это разлом в морском льду, через который океан «дышит», выпуская тепло и газы. В Антарктиде она появляется, когда нарушается баланс меж слоями соленой и пресной воды в океане, и теплые воды с глубины начинают подниматься к поверхности, растапливая лед снизу.

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В случае с полиньей Мод-Райз ученые установили, что ключевую роль играет подводное плато, изменяющее направление течений, а также серия мощных штормов, атмосферных рек и эффект, известный как транспорт Экмана.

«Это поднятие глубинных вод помогает объяснить, как может таять морской лед. Но чтобы этот процесс продолжался, нужен дополнительный приток соли», — объясняет профессор Фабьен Роке из Гетеборгского университета.

Штормы и ветры способствовали тому, что соленая вода поступала на плато Мод, провоцируя конвекцию.

Последствия глобального климата

Такие явления имеют значение не только для Антарктики, но и всей планеты.

«Полынья изменяет циркуляцию воды, перенос тепла и влияет на образование плотных, богатых кислородом вод, которые могут путешествовать по мировому океану», — отметила профессор Сара Джилль из Калифорнийского университета.

Однако повторное возникновение полыньи связано с изменениями климата. С 2016 года, впервые с 1970-х, фиксируется негативная тенденция состояния антарктического морского льда.

Напомним, 13 января у побережья Антарктиды от шельфового ледника откололся огромный айсберг, протяженность которого составляла около 46 километров. Этот процесс позволил исследователям получить доступ к участку океана, который десятилетиями был скрыт от солнечного света.