«Дышащие» стены без потери площади: как инновационные аэрогели спасут исторические дома от холода

Строительство / © pexels.com

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Аэрогели – одни из самых легких твердых материалов в мире – могут стать решением для утепления старых и исторических домов, где обычная теплоизоляция часто непригодна. Стартапы в Великобритании и Франции уже готовятся к промышленному производству штукатурок и покрытий с добавлением аэрогеля.

Об этом говорится в материале New Scientist.

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Особенно актуально это для старой застройки. Только в Великобритании около 8 млн домов имеют массивные стены, большинство из которых возвели к 1920-м годам. Наружное утепление таких зданий часто ограничено требованиями к сохранению фасадов, а внутреннее занимает площадь и может создавать проблемы с влажной и плесенью.

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Из-за слабой теплоизоляции такие дома требуют гораздо больше энергии для отопления. Это также затрудняет переход на низкоуглеродистые системы отопления, ведь без предварительной модернизации их эксплуатация может быть дорогой.

Чем особенный аэрогель

Аэрогель – чрезвычайно пористый материал, значительную часть объема которого занимает воздух. Такая структура замедляет передачу тепла, поэтому более тонкий слой может обеспечивать высокие теплоизоляционные свойства.

Еще одно преимущество – огнестойкость и способность пропускать воздух. Для исторических зданий это важно, поскольку стены должны дышать, чтобы не накапливалась влага.

Раньше широкое применение аэрогелов сдерживали высокая цена и сложное энергоемкое производство. Теперь компании пытаются сделать технологию более дешевой и пригодной для массового строительства.

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Британский стартап Thermulon разрабатывает известковую штукатурку с аэрогелем для старых домов. Именно он может стать первым продуктом компании, который выйдет на массовый рынок.

Французский Keey Aerogel производит аэрогель из отходов кремнезема. По данным компании, такой материал имеет втрое меньший углеродный след, чем традиционные аэрогели. Стартап также работает над покрытиями для холодных крыш, которые отражают солнечный свет и уменьшают перегревание домов летом.

Главная проблема – цена

Даже после удешевления производства аэрогелевая изоляция будет оставаться дороже традиционных материалов.

Однако для исторических зданий оно может оказаться одним из немногих способов существенно сократить теплопотери без изменения фасада, значительного утолщения стен или потери площади внутри помещений.

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