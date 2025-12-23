Единственная, кто может прокормить себя полностью: как небольшая страна обошла весь мир

Гайана / © www.flickr.com/hanming_huang

Реклама

Несмотря на глобальные проблемы с продовольственной безопасностью, одно небольшое государство в Южной Америке сумело достичь результата, недоступного для большинства стран мира. Гайана с населением около 830 тысяч человек стала единственным государством, которое может полностью обеспечить свое население всеми основными группами пищевых продуктов путем внутреннего производства.

Об этом сообщило издание BBC Science Focus.

Согласно данным исследования, только Гайана оказалась самодостаточной по всем семи ключевым категориям — фруктам, овощам, молочным продуктам, мясу, рыбе, бобовым, орехам и семенам, а также крахмалистым культурам. На местных рынках в столице страны Джорджтауне это заметно без специальных подсчетов: прилавки заполнены рисом, маниоком, свежей рыбой, фруктами и овощами, выращенными в пределах государства.

Реклама

Такого результата страна достигла без масштабного расширения сельскохозяйственных угодий за счет тропических лесов — распространенной практики в регионе. Наоборот, более 85% территории Гайаны и дальше покрыты первичными лесами. Основу продовольственной самодостаточности обеспечивает сочетание природных условий и аграрных подходов, адаптированных к местной специфике.

Гайана расположена в тропической зоне с постоянным теплом, высокой влажностью и плодородными почвами, сформированными речными наносами в течение тысячелетий. В то же время решающую роль играет организация сельского хозяйства. Местные фермеры широко применяют интеркультуры — совместное выращивание нескольких культур на одном поле. Такой подход, по данным исследования, позволяет повышать урожайность на 20-50%, уменьшать риски потерь урожая и поддерживать структуру почв.

Отдельно исследователи обращают внимание на практики, которые сейчас относят к регенеративному земледелию. Речь идет об интеграции животноводства в растениеводство, сохранении живых корней в почве в течение года и естественной защите земель от эрозии. Это позволяет поддерживать плодородие без его истощения.

В то же время авторы исследования отмечают, что полная продовольственная автаркия не является универсальной целью для всех стран. Большинство государств не имеют достаточных ресурсов или пригодных земель, а попытки полного самообеспечения в прошлом нередко сопровождались ограничениями и жесткой внутренней политикой. Однако пример Гайаны демонстрирует, что даже небольшие страны могут достигать высокого уровня продовольственной устойчивости, если учитывают собственные природные условия и делают ставку на многообразие культур.

Реклама

На фоне климатических изменений, войн и перебоев в глобальной торговле опыт Гайаны привлекает все больше внимания. Исследователи отмечают, что будущее продовольственной безопасности зависит не только от технологий, но и от эффективного управления имеющимися ресурсами.

Напомним, в Китае обнаружили два необычных яйца динозавров, полости которых заполнены блестящими кристаллами кальцита. Эта находка не только поражает красотой, но и позволила ученым описать совершенно новый вид древних рептилий.