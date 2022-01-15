"Едины в поддержке": в G7 отреагировали на взлом правительственных сайтов Украины

"Едины в поддержке": в G7 отреагировали на взлом правительственных сайтов Украины

Страны G7 выразили Украине поддержку на фоне кибератаки на ее правительственные сайты.

Страны "Большой семерки" едины в поддержке Украины, пострадавшей в результате масштабной кибератаки против ее правительственных сайтов.

Соответствующее сообщение германское председательство в группе поддержки послов G7 в Киеве обнародовало в Twitter.

"Страны G7 твердо едины в поддержке в это напряженное время. Послы G7 призывают всех политических лидеров проявить подобное единство и решительность", — говорится в сообщении.

Между тем, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в своем микроблоге в Twitter осудила кибератаку на Украину, указав, что "НАТО расширит киберсотрудничество" с нашей страной, а "союзники поддержат ее экспертами на местах".

Ранее подписание соглашения между Альянсом и Украиной об усилении киберсотрудничества анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Речи идет, в частности, о доступе Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах. "Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена", — подчеркнул он.

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Кибератаки на государственные сайты Украины также осудил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. "Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине противодействовать этой кибератаке. Печально, мы знали, что это может произойти..." — заявил он.

Напомним, что в пятницу, 14 января, неизвестные совершили самую мощную за последние четыре года хакерскую атаку на сайты государственных органов Украины. В результате действий злоумышленников пострадали около 70 порталов МИД, ГСЧС, МОН, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики и т.д.

Исследователи из Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности считают, что нападение было совершено с территории Российской Федерации.

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