Ее искали почти столетие: ученые могли впервые зафиксировать темную материю

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Учёные зафиксировали необычное взаимодействие частиц, которое потенциально может быть первым признаком тёмной материи. В то же время исследователи отмечают: на данный момент данных недостаточно, чтобы говорить о открытии.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Международная команда из 250 учёных и инженеров из 39 учреждений в шести странах проанализировала результаты эксперимента LUX-ZEPLIN (LZ) — одного из самых чувствительных детекторов тёмной материи в мире.

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Установка расположена примерно в миле под землей в Южной Дакоте и содержит 10 тонн сверхчистого жидкого ксенона. Такая глубина помогает защитить детектор от космических лучей, а дополнительное оборудование позволяет отсеивать сигналы, вызванные обычной материей.

Принцип работы LZ заключается в поиске чрезвычайно слабых вспышек света, которые могут возникать при столкновении частицы тёмной материи с атомом ксенона.

После двух лет анализа данных исследователи обнаружили одно взаимодействие частиц, которое отличалось от ожидаемых фоновых процессов. Одно из возможных объяснений — столкновение со слабовзаимодействующей массивной частицей (WIMP), которую считают одним из кандидатов на роль тёмной материи.

Впрочем, учёные призывают не торопиться с выводами. Статистическая значимость результата составляет 2,6 сигмы, тогда как для объявления об открытии в физике обычно требуется уровень в пять сигм.

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Профессор Брауновского университета Рик Гейтскелл отметил, что необычное явление было зафиксировано именно в той области данных, где исследователи ожидают увидеть проявления тёмной материи, а уровень посторонних фоновых сигналов очень низок. Однако, поскольку речь идет лишь об одном событии, команда не утверждает, что тёмную материю уже удалось обнаружить.

Исследователи проверили возможные объяснения, связанные с обычной материей, однако очевидной причины появления сигнала пока не нашли. Результаты были представлены на конференции по астрофизике элементарных частиц TeV 2026 года в Японии и направлены в научный журнал для публикации.

Тёмная материя остаётся одной из главных загадок современной физики. По оценкам учёных, на неё приходится около 85% всей материи во Вселенной, однако она не излучает, не отражает и не поглощает свет.

Напомним, ранее астрономыиз итальянского Национального института астрофизики обнаружили необычную экзопланету HD 176071 b. По оценкам исследователей, она может примерно на 50% состоять из воды, однако слишком близкая орбита вокруг своей звезды ставит её будущее под угрозу.

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