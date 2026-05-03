Эффект "Интерстеллара": ученые нашли способ отправлять сообщения в прошлое

Машины времени обычно считают прерогативой научной фантастики, однако физики утверждают, что эта технология может стать реальностью. Исследователи разработали метод, позволяющий передавать информацию через время, используя удивительные законы квантовой физики.

Об этом пишет The Daily Mail.

Послание через время

Хотя новая технология не позволит вам лично посетить эпоху динозавров, она открывает путь к отправке сообщений в прошлое. Ученые отмечают, что этот метод работает по принципу, описанному в фильме «Интерстеллар». В ленте герой Мэттью Макконахи передает дочери послание через время, двигая стрелки ее часов.

Физики утверждают, что реальный процесс напоминает эту «причинную петлю». Доктор Кайюань Цзы из Корнеллского университета объясняет: «Отец помнит, как дочь расшифровала его будущее сообщение. Таким образом, он может дать инструкции самому себе, как лучше закодировать это послание».

Петли в ткани вселенной

Согласно теории относительности, все в нашей вселенной движется сквозь пространство-время по определенному маршруту. Один из таких маршрутов называется замкнутой кривой (CTC). Объект, двигающийся по такой кривой, направляется в будущее, а затем делает петлю сквозь прошлое и возвращается в ту самую точку, с которой начал.

Создание такой петли в макромире требует бесконечной энергии. Однако на микроскопическом уровне — в квантовом мире — такие структуры могут возникать естественным путем из-за явления квантовой запутанности.

«Мы создали эквивалент отправки фотона на несколько наносекунд назад в прошлое, где он пытался „убить“ свою предыдущую версию», — объясняет профессор Сет Ллойд из Массачусетского технологического института (MIT).

Телефонная связь с прошлым временем

В теории такой метод создает нечто вроде прямой телефонной линии с устройством в прошлом. Однако, как и в любой связи, здесь возникают препятствия и шумы.

Именно здесь на помощь приходит логика «Интерстеллара». Ученые в статье для журнала Physical Review Letters доказывают: если вы в будущем помните, как сложно было вашей «прошлой версии» понять искаженное сообщение, вы сможете закодировать его так, чтобы максимально повысить шансы на успех.

Почему это важно

Сообщение, отправленное обратно во времени, может оказаться четче обычного, поскольку отправитель уже знает результат его получения.

Хотя полноценная «петля времени» еще не построена, профессор Ллойд говорит, что провести эксперимент на квантовом уровне будет довольно легко.

Это открытие не только поможет ученым понять, как информация передается сквозь шумные каналы, но и может радикально усовершенствовать современные методы квантовой связи.

