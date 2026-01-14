Эффективнее лекарств: ученые выяснили, что обычная чашка кофе может контролировать уровень сахара в крови

Кофе / фото иллюстративное / © Pixabay

Обычная чашка кофе может контролировать уровень сахара в крови эффективнее некоторых популярных медпрепаратов. Новое исследование доказывает, что ежедневный ритуал не только бодрит, но и способен стать мощным союзником в борьбе с диабетом.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи считают, что кофе может помочь людям с диабетом второго типа, которые зависят от лекарств и инъекций для стабилизации глюкозы. Ученые сравнили соединения жареной арабики с акарбозой — популярным препаратом, замедляющим расщепление углеводов.

Чашка кофе / © Pixabay

Выяснилось, что кофе подавляет тот же пищеварительный фермент, что и медикамент, снижая уровень сахара после еды. Это особенно важно при диабете второго типа, когда организм из-за устойчивости к инсулину или его дефицита не может самостоятельно справиться с накоплением глюкозы.

Отсутствие контроля за уровнем сахара грозит серьезными осложнениями: от сердечных болезней и инсульта до почечной недостаточности, потери зрения и повреждения нервов. Хотя иногда помогает изменение образа жизни, большинство пациентов нуждаются в длительной терапии инсулином, препаратами GLP-1 или акарбозой.

Согласно исследованию в журнале Beverage Plant Research, ученые обнаружили в кофе три уникальных соединения — кафельдегиды A, B и C. Они блокируют фермент альфа-глюкозидазу, который расщепляет углеводы, тем самым замедляя выброс глюкозы в кровь после еды. Этот механизм идентичен действию акарбозы, что открывает новые возможности для лечения диабета.

Исследователи отмечают, что это открытие прокладывает путь к созданию «функциональных продуктов» с природными свойствами для снижения глюкозы.

Масштабные исследования уже подтвердили, что каждая дополнительная чашка кофе в день уменьшает риск развития диабета второго типа, а наибольшую пользу приносит употребление от трех до пяти чашек ежедневно. Учитывая более 400 миллионов больных в мире, такие результаты имеют стратегическое значение для лечения этого заболевания.

Ранее ТСН.ua писал о том, как надо пить кофе, чтобы напиток помогал разгонять метаболизм и сжигать жир. Специалисты отмечают, что правильное употребление этого напитка помогает организму тратить больше энергии, повышать тонус и поддерживать здоровый баланс веса без радикальных методов.

