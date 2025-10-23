"Египетская Зона 51" под песками Гизы: что скрывает закрытый подземный комплекс (фото)

Зона 51. Фото: Matt Beall Limitless/YouTube

В Египте нашли старые фотографии, проливающие свет на малоизвестный археологический объект — подземный комплекс Завет-эль-Арьян, который часто называют «египетской Зоной 51». Он расположен примерно в трех милях от пирамид Гизы и уже более полувека находится под контролем военных, которые не позволяют проводить там новые раскопки.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Комплекс был открыт в начале XX века итальянским археологом Алессандро Барсанти. Во время раскопок он описал масштабную Т-образную шахту, вырубленную в твердом известняке. Ее глубина составляет около 30 метров, а стены и пол выложены массивными гранитными блоками длиной более 4 метров.

В центральной камере археолог обнаружил овальный чан из гранита, закрытый приталенной крышкой. Внутри, по его словам, когда-то были остатки неизвестного вещества, которые ныне утрачены. Этот объект стал одной из главных загадок комплекса.

На стенах Барсанти также нашел граффити, сделанные черными и красными чернилами. Одна из надписей содержала слово «Себа», которое в древнеегипетском языке может означать «врата к звездам». Некоторые исследователи считают, что это может быть именем или ритуальным обозначением, однако точное значение надписи до сих пор не установлено.

Большинство египтологов предполагает, что Завет-эль-Арьян был началом строительства пирамиды времен III или IV династии, которую так и не завершили. Другие версии говорят о том, что сооружение могло быть экспериментальной основой или частью ритуального комплекса.

В 1960-х годах территорию полностью закрыли для ученых. С тех пор любые попытки возобновить археологические работы были заблокированы. Единственными детальными источниками остаются записи и фотографии Барсанти, сохранившиеся в архивах и дающие представление о структуре и особенностях комплекса.

Среди артефактов, найденных во время первичных раскопок, была и поврежденная табличка с именем царя Джедефре — правителя IV династии. Это позволяет предположить, что объект мог быть связан с его строительными проектами, хотя эта версия не имеет окончательного подтверждения.

Известно, что пол комплекса выложен из гранитных блоков весом до восьми тонн каждый. Несмотря на частичную отделку стен и камеры, строительство так и не было завершено. В современных египтологических исследованиях Завет-эль-Арьян считается одним из самых непонятных архитектурных объектов Древнего Египта, доступ к которому остается ограниченным.

