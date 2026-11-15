Египтяне могли построить древнейшую пирамиду с помощью высокотехнологичной машины: что выяснили учёные

Пирамида Джосера / © wikimedia.org

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Французские исследователи выдвинули гипотезу, что древние египтяне использовали высокотехнологичный для своего времени гидравлический механизм для возведения Ступенчатой пирамиды фараона Джосера — самой древней пирамиды Египта. По их версии, специальная система плотин, резервуаров и шахт могла использовать силу воды для подъема тяжелых каменных блоков на высоту.

Об этом пишет издание The Daily Galaxy со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале PLOS ONE.

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Как мог работать древний подъемник

Ступенчатая пирамида Джосера в некрополе Саккара была построена примерно в 2680 году до нашей эры. Она состоит из шести ярусов и достигает высоты около 60 метров. Традиционно авторство сооружения приписывают архитектору Имхотепу.

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Команда французских учёных под руководством специалиста по материаловедению Ксавье Ландро предполагает, что для перемещения каменных блоков египтяне могли использовать гидравлический подъёмник.

Согласно этой гипотезе, вода поступала в специальную шахту глубиной примерно 28 метров. Внутри деревянный поплавок, соединенный канатами и блоками, поднимал платформу с каменными глыбами. Когда воду отводили, механизм опускался, готовясь к следующему циклу подъема.

Таким образом строители могли перемещать тяжёлые блоки на более высокие уровни пирамиды, используя естественную силу воды.

Какие доказательства обнаружили исследователи

В подтверждение своей версии учёные приводят в пример несколько древних сооружений, расположенных неподалёку от пирамиды. В частности, они предполагают, что каменная ограда Гиср-эль-Мудир могла выполнять функцию дамбы, которая задерживала паводковые воды и регулировала их поток.

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Другое сооружение — глубокую траншею вблизи комплекса Джосера — исследователи считают возможной системой очистки и хранения воды. Она могла обеспечивать подъемный механизм необходимым запасом относительно чистой воды.

Авторы исследования также обратили внимание на глубокую шахту под самой пирамидой, которая соединена туннелем с другой шахтой и гранитной камерой. По их мнению, эти сооружения могли быть частями гидравлического механизма.

Что говорят археологи

В то же время гипотеза французских учёных по-прежнему вызывает споры. Прямых доказательств существования такого подъемника археологи пока не нашли.

Исследователи также признают, что не обнаружили канала, который мог бы соединять систему водоснабжения с шахтами пирамиды. Кроме того, остается открытым вопрос, хватало ли в регионе воды для работы такого сложного механизма.

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Некоторые специалисты отмечают, что древние египтяне действительно обладали знаниями о гидравлических технологиях, однако убедительных свидетельств использования ими водяных подъемников при строительстве пирамид нет.

Авторы исследования планируют продолжить изучение местности и взять геологические пробы, чтобы проверить, могло ли загадочное каменное сооружение вблизи Саккары когда-то выполнять функцию дамбы.

Напомним, археологи обнаружили в древнеегипетской гробнице захоронение десяти мумифицированных крокодилов, которых, по всей видимости, принесли в жертву богу Собеку — покровителю воды и плодородия. Уникальность находки заключается не только в количестве животных, но и в том, что среди них обнаружили представителей вида крокодилов, который сегодня уже не встречается в Египте.

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