Его дважды затопили, а нашли только спустя 80 лет: тайна корабля на дне Атлантики

Спустя 80 лет обнаружили корабль, потопивший подводную лодку нацистов / © Фото из открытых источников

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У побережья американского штата Мэн дайверы обнаружили обломки торгового судна SS Cornwallis, затонувшего во время Второй мировой войны. Корабль более 80 лет пролежал на дне Атлантического океана после атаки немецкой подводной лодки, связанной со шпионской операцией нацистов.

Об этом сообщает издание Gizmodo.

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Затонувший корабль обнаружила команда дайверов-волонтеров Nomad Exploration Team, которая потратила на поиски семь лет. Обломки обнаружили 11 июля 2026 года на глубине примерно 122 метра вблизи острова Маунт-Дезерт-Рок, расположенного в 40 километрах от материка.

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SS Cornwallis был торговым пароходом длиной около 120 метров. В сентябре 1942 года он уже был торпедирован вблизи Барбадоса, однако судно удалось поднять и отремонтировать. Впоследствии корабль вновь отправился в рейс, перевозя сахар и патоку.

Окончательно пароход затонул 3 декабря 1944 года после торпедной атаки немецкой подводной лодки U-1230. По данным исследователей, судно пошло ко дну менее чем за десять минут. Из 48 человек, находившихся на борту, спаслись лишь пятеро.

Интересно, что за несколько дней до потопления «Корнуоллиса» та же самая подводная лодка тайно высадила на американском побережье двух нацистских шпионов. Они участвовали в операции «Эльстер», целью которой был сбор разведывательных данных о военных верфях и промышленном производстве США.

Поиски судна затруднялись значительной глубиной, ледяной водой и сильными подводными течениями. С 2019 года исследователи провели пять экспедиций и обследовали с помощью сонара около 129 квадратных километров морского дна. После обнаружения обломков их сравнили с чертежами судна, чтобы подтвердить находку.

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Дайверы надеются, что установление места гибели «Корнуоллиса» поможет сохранить память о 43 погибших. В дальнейшем команда планирует вернуться к затонувшему кораблю и продолжить исследования с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата.

Напомним, в останках мужчины, который более полутора тысяч лет назад прибыл на территорию современной Германии, обнаружили редкую генетическую линию бактерии Mycobacterium leprae, вызывающей проказу.

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