Его искали больше века: у Британии нашли обломки военного корабля
Британские дайверы обнаружили у побережья Корнуолла обломки американского корабля USCGC Tampa, исчезнувшего после атаки немецкой субмарины 1918 года. На борту судна погиб 131 человек.
Об этом пишет Daily Mail.
Корабль нашла команда дайверов Gasperados примерно в 50 милях от побережья Ньюквея. На борту Tampa погиб 131 человек – военные ВМС и Береговой охраны США, а также британские гражданские.
По словам 54-летнего дайвера Доминика Робинсона, команда искала судно последние три года. Водолазы использовали данные Гидрографического управления Великобритании о морском дне, а также анализировали немецкие документы о подлодке, которая потопила корабль.
Последнее погружение, 26 апреля, должно было стать финальной попыткой поисков. Именно тогда дайверы и наткнулись на обломки.
«Мы уже думали, что обыскали все возможные места и собирались сдаться. А потом добрались туда и нашли его», — рассказал Робинсон.
Он пояснил, что за столетие под водой корабль сильно повредили штормы и коррозия. Однако команда смогла идентифицировать характерные элементы: якоря, двигателя, остатки вооружения, боеприпасы и иллюминаторы. Также водолазы обнаружили посуду с надписью «Нью-Джерси», что указывало на американское происхождение судна.
Во время мировой войны Tampa сопровождала конвои между Гибралтаром и южным побережьем Англии, защищая их от немецких субмарин. 26 сентября 1918 корабль отделился от конвоя, после чего раздался мощный взрыв. Из-за тумана точное место гибели судна тогда установить не удалось.
Робинсон отметил, что поиски были сложными и опасными. Команда погружалась на глубину до 100 метров: около 20 минут водолазы работали на дне, а затем еще около двух с половиной часов проходили декомпрессию во время подъема.
Собранные фото и видео передали Береговой охране США. По словам дайвера, американская сторона после анализа материалов уверена, что найденные обломки принадлежат именно USCGC Tampa.
