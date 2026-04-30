Его искали больше века: у Британии нашли обломки военного корабля

Британские водолазы обнаружили у побережья Корнуолла обломки американского военного корабля времен Первой мировой войны USCGC Tampa. Судно считалось пропавшим после того, как в 1918 году его торпедировала немецкая подлодка.

Об этом пишет Daily Mail.

Корабль нашла команда дайверов Gasperados примерно в 50 милях от побережья Ньюквея. На борту Tampa погиб 131 человек – военные ВМС и Береговой охраны США, а также британские гражданские.

По словам 54-летнего дайвера Доминика Робинсона, команда искала судно последние три года. Водолазы использовали данные Гидрографического управления Великобритании о морском дне, а также анализировали немецкие документы о подлодке, которая потопила корабль.

Британские водолазы обнаружили у побережья Корнуолла обломки американского военного корабля времен Первой мировой войны. / © Daily Mail

Последнее погружение, 26 апреля, должно было стать финальной попыткой поисков. Именно тогда дайверы и наткнулись на обломки.

«Мы уже думали, что обыскали все возможные места и собирались сдаться. А потом добрались туда и нашли его», — рассказал Робинсон.

Он пояснил, что за столетие под водой корабль сильно повредили штормы и коррозия. Однако команда смогла идентифицировать характерные элементы: якоря, двигателя, остатки вооружения, боеприпасы и иллюминаторы. Также водолазы обнаружили посуду с надписью «Нью-Джерси», что указывало на американское происхождение судна.

В Первой мировой войне судно TAMPA было задействовано в эскортном судне, защищавшем конвои от немецких подлодок на участке между Гибралтаром и южным побережьем Англии. / © Daily Mail

Во время мировой войны Tampa сопровождала конвои между Гибралтаром и южным побережьем Англии, защищая их от немецких субмарин. 26 сентября 1918 корабль отделился от конвоя, после чего раздался мощный взрыв. Из-за тумана точное место гибели судна тогда установить не удалось.

Команда представила свои выводы Береговой охране США, и Доминик говорит, что они «уверены», что нашли Тампу. / © Daily Mail

Робинсон отметил, что поиски были сложными и опасными. Команда погружалась на глубину до 100 метров: около 20 минут водолазы работали на дне, а затем еще около двух с половиной часов проходили декомпрессию во время подъема.

Собранные фото и видео передали Береговой охране США. По словам дайвера, американская сторона после анализа материалов уверена, что найденные обломки принадлежат именно USCGC Tampa.

