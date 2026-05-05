Его не видно и не слышно: где расположен самый большой водопад Земли

Водопад / © Associated Press

Самый большой водопад Земли расположен не на суше, а в океане — между Исландией и Гренландией. Речь идет о катаракте Датского пролива, подводном потоке, который опускается на глубину более двух миль и простирается примерно на 3,5 км.

Об этом сообщило издание Earth.com.

В отличие от известных наземных водопадов, это явление невозможно увидеть или услышать. Оно происходит под толщей воды: без грохота, брызг и тумана. Суда, проходящие над этим участком, не фиксируют никаких внешних признаков мощного потока.

Механизм образования подводного водопада отличается от классического. Если на суше вода падает из-за резкого перепада рельефа, то в океане ключевую роль играет разница плотности. Более холодная и соленая вода из северных морей опускается под более теплые и легкие массы Атлантики, двигаясь вдоль морского дна.

Этот поток ускоряется, достигая подводного хребта, который создает эффект «обрыва», через который вода стремительно спускается вниз. В результате формируется самый большой водопад на планете.

Катаракта Датского пролива / © NOAA

Ученые подтвердили существование катаракты Датского пролива несколько десятилетий назад. Для этого они анализировали профили температуры и солености воды. Данные показали плотный поток воды, который движется из Северного моря в Атлантический бассейн.

По оценкам, каждую секунду через этот подводный водопад проходит более 3,2 миллиона кубических метров воды. Такой объем превышает сток реки Амазонки в океан. Поток является частью Атлантической меридиональной циркуляции — глобальной системы течений, транспортирующей тепло, кислород и питательные вещества по всей планете.

Формирование этой структуры связывают с ледниковым периодом, который длился примерно от 17 500 до 11 500 лет назад. Тогда ледники сформировали подводные траншеи и хребты, которые сейчас определяют направление движения воды. Впоследствии эти структуры закрепились благодаря вулканической активности и океаническим течениям.

Исследователи отмечают, что изменения климата могут влиять на этот процесс. Изменение температуры и солености воды способно замедлять или ускорять поток, что может сказаться на климатических условиях в различных регионах, в частности в Европе.

Несмотря на масштаб явления, полностью зафиксировать его до сих пор не удалось. Ученые используют автономные подводные аппараты, датчики и спутниковые наблюдения, чтобы отслеживать изменения и лучше понять динамику потока.

Катаракта Датского пролива имеет важное значение для климатической системы Земли. Она способствует перемещению холодных вод на юг, что позволяет более теплым течениям, в частности Гольфстриму, двигаться на север.

