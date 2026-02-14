Эхо золотой лихорадки: австралиец нашел редкий артефакт на спортплощадке

Монета времен сегуната вероятно попала в астралию вместе со искателями приключений и золота

В австралийском штате Виктория кладоискатель Ангус Джеймс обнаружил хорошо сохранившуюся японскую монету «Темпо Цухо» номиналом 100 мон, которая, вероятно, попала туда еще в 19 веке вместе с потоком мигрантов. Находка датируется периодом, когда Австралия переживала массовый наплыв золотоискателей со всего мира.

Об этом пишет Popular Science.

Свидетельство «золотой» эпохи

25 января Джеймс поделился фотографиями своего трофея в социальных сетях, отметив: "Никогда не знаешь, что найдешь в следующий раз".

Историки связывают эту находку с австралийской золотой лихорадкой, начавшейся в 1851 году. Это событие кардинально изменило демографию континента: если до обнаружения драгметалла там располагались преимущественно британские колонии для осужденных, то новость о золоте вызвала настоящее паломничество. К 1871 году население Австралии выросло с 430 тысяч до более чем 1,7 миллиона человек.

Хотя большинство прибывших были европейцами, лихорадка привлекла искателей счастья и из других уголков мира, в том числе из Японии. Именно они могли ввезти монеты, которые использовались в японской торговле того времени.

Что известно о монете

Найденная монета «Темпо Цухо» рубилась правительством сёгуната Токугава, начиная с 1835 года. Эти деньги находились в обращении в течение 40 лет, пока во время Реставрации Мэйдзи их не заменили иеной.

Интересно, что дизайн монеты содержит китайские иероглифы, что объясняется сильным влиянием соседней страны на японскую монетарную систему того времени. Слово "Темпо" указывает на эпоху правления, а "Цухо" переводится как "циркулирующее сокровище" или валюта.

Сегодня такие монеты высоко ценятся коллекционерами-нумизматами, а в самой Японии их часто продают как талисманы на удачу.

