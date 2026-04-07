Экипаж Artemis II установил рекорд во время облета Луны и возвращается на Землю

Пилотированная миссия Artemis II совершила облет Луны, во время которой астронавты установили новый исторический рекорд дальности пребывания человека в космосе.

Об этом сообщила астронавтка Кристина Кох во время трансляции NASA.

Во время полета космический корабль Orion удалился от Земли примерно на 400 тысяч километров (252 756 миль). Таким образом, миссия Artemis II официально превзошла предварительный рекорд дальности пилотируемого полета, установленный астронавтами миссии Apollo 13 в 1970 году.

После облета спутника экипаж возобновил связь с центром управления. Связь отсутствовала около 40 минут, пока корабль находился в радиотени с обратной стороны Луны.

Сразу после выхода на связь Кристина Кох обратилась к Земле с эмоциональным посланием.

«Когда мы начали этот полет к Луне, я сказала, что мы не покидаем Землю, а выбираем ее. И это верно. Мы будем изучить. Мы будем строить. Мы будем строить корабли», — сказала она.

Она отметила важность развития космических технологий и будущих миссий.

«Мы снова посетим Землю. Мы построим научные аванпосты. Мы будем управлять марсоходами. Мы будем заниматься радиоастрономией», — продолжила астронавтка.

Кох также подчеркнула значение человеческого сотрудничества.

«Мы будем учреждать компании. Мы будем развивать промышленность. Мы будем вдохновлять. Но в конечном итоге мы будем всегда выбирать Землю. Мы всегда будем выбирать друг друга», — подытожила она.

В состав экипажа входят командир Рид Вайзмен, пилот Виктор Гловер, а также специалисты миссии Кристина Кох и Джереми Гансен.

В настоящее время корабль Orion начал обратную траекторию и направляется к Земле.

Этот полет стал первым за более чем 50 лет полетом человека к Луне и рассматривается как ключевой этап подготовки к предстоящим миссиям с высадкой астронавтов на его поверхность в рамках программы NASA.

