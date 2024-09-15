Экипаж космических туристов SpaceX Polaris Dawn вернулся домой после исторической миссии

После 5 дней пребывания в космосе на Землю вернулись туристы миссии Polaris Dawn от компании SpaceX. Экипаж состоял из миллиардера Джареда Айзекмана и инженера SpaceX Сары Джиллис, Анны Мэнон и Скотта Потита. Вся операция транслировалась вживую. Космический корабль упал в океан у побережья штата Флорида.

Об этом сообщает CNN.

Миссия вошла в историю, достигнув 1400 км высоты – большей высоты, чем любой человек за 50 лет. Выход в открытый космос также стал первым случаем, когда такая попытка была предпринята в рамках частной миссии.

Чтобы безопасно добраться домой, капсула Crew Dragon совершила так называемый "сброс с орбиты". Затем космический корабль достиг чрезвычайно высокой температуры (до 1900°C) из-за давления и трения, вызванных соприкосновением с воздухом, продолжая движение на скорости примерно 27 тысяч км/ч.

Дракон и Polaris Dawn пышный сплеск вниз по направлению к Флориде, состоящий из @PolarisProgram 's first human spaceflight mission pic.twitter.com/Sobt66zxnL — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2024

Впоследствии Crew Dragon развернул парашюты, чтобы замедлить понижение. Космический корабль упал в океан у побережья штата Флорида, в 03:37 15 сентября по местному времени.

Напомним, находившиеся в составе экипажа Айзекман и Джиллис пробыли снаружи несколько минут и вернулись на корабль. Они не удалялись от корабля, поскольку скафандры SpaceX не имеют системы жизнеобеспечения.

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