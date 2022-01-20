Экологи показали, как дышит Земля в разное время года (видео)

Экологи показали, как дышит Земля в разное время года (видео)

Анимация была основана на спутниковых наблюдениях.

Экологи решили показать, как растения на планете поглощают углерод, затем возвращают его часть в атмосферу. Новая анимация демонстрирует, как Земля "вдыхает" и "выдыхает" углерод в разное время года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Автором анимации является профессор, эколог из Института биогеохимии им. Макса Планка в Йене Маркус Рейхштейн.

По словам Рейхштейна, его анимация была основана на спутниковых наблюдениях, а также данных сотен станций по мониторингу выбросов углерода по всему миру.

"Визуализация — это просто забавный проект. Углеродный цикл на Земле и то, как он меняется от месяца к месяцу, говорит о многом. По сути, он показывает, насколько важно защищать имеющихся поглотителей углерода", — сказал Рейхштейн.

Ранее стало известно, что исследование, которое возглавил Кристофер Дж. Спенсер, ученый-геолог из Университета Квинз в Кингстоне (Канада), свидетельствует, что в течение первого миллиарда лет в истории нашей планеты кора Земли была более чем вдвое тоньше, чем теперь. Именно в это время начали формироваться современные горные массивы, включая Гималаи.

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