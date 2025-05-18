Экологическая катастрофа приближается: насекомые гибнут в неравной борьбе за выживание

Экологические проблемы ведут к сокращению популяции насекомых / © Associated Press

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Маленькие насекомые играют огромную роль в поддержании жизни на Земле. Но из-за сокращения их среды обитания и изменения климата, их численность сокращается с тревожной скоростью. Новое исследование команды ученых из Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге, Германия, установило, что одновременное влияние повышения температуры и исчезновения среды обитания создает новую и более смертельную угрозу.

Об этом пишет Earth.com

С 1970-х годов исследования показывают ошеломляющее снижение биомассы насекомых на 50%. И причины этого — разрушение среды обитания и изменение климата.

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Под руководством профессора Ингольфа Штеффана-Девентера ученые провели масштабное исследование в 179 местах в Баварии. Их выводы показывают страшное будущее планеты, в котором насекомые борются за выживание в быстро меняющемся ландшафте.

Городская жара сокращает популяцию пчел

Пчелы выполняют важнейшую роль опылителей растений и несут на себе основную тяжесть экологических проблем. Без них урожаи сельскохозяйственных культур катастрофически сократятся, а результатом будет голод и сокращение населения.

В лесах пчелы смогли приспособиться к глобальному потеплению и пока еще сохраняют свою популяцию. Но популяция городских пчел сократилась на 65%.

«Это ошеломляющее сокращение популяции, которое означает катастрофу для опыления», — отмечает издание.

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Доктор Кристина Гануза, биолог проекта, обратила внимание, что до сих пор ученые упускали из виду, насколько большую роль играет повышение ночных температур.

«Тот факт, что ночные температуры оказывают такое влияние на дневных насекомых, имеет большое значение. Именно потому, что средние ночные температуры растут даже быстрее, чем дневные», — пояснила Гануза.

Днем жара изматывает, а ночи не дают прохлады. В таких условиях пчелы, уже вытесненные из своей естественной среды обитания, не могут избежать беспощадного тепла. Для них город становится смертельной ловушкой.

Исследователи подчеркивают важность соединения естественных мест обитания в городских и сельскохозяйственных районах. Без зеленых коридоров насекомые теряют не только свои дома, но и пути к выживанию.

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Агрохимия убивает не только вредителей

Среди насекомых есть не только вредители, которые ежегодно стремятся уничтожить наши посевы, но и хищники и паразиты, которые естественным образом контролируют численность сельскохозяйственных вредителей. В естественной среде обитания эти виды демонстрируют высокие устойчивость и адаптацию к изменениям климата, но они бессильны против достижений химической промышленности.

«Это может оказать негативное влияние на сельскохозяйственное производство, поскольку насекомые, которые участвуют в естественной борьбе с вредителями, страдают [от инсектицидов — ред.] точно так же», — сказала доктор Сара Редлих.

Без этих хищников, которые контролируют вредителей, сельскохозяйственные потери могут возрасти. Однако в районах, где сельскохозяйственные земли и естественные среды обитания перемешаны, популяции хищников чувствуют себя лучше.

Когда насекомые исчезают, последствия распространяются наружу. Пчелы исчезают, а цветы остаются неопыленными. Хищники вымирают, а вредители бесконтрольно размножаются. Пищевые цепочки нарушаются, и целые экосистемы дают сбой.

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«Насекомые могут быть маленькими, но их отсутствие создает пустоту, которая эхом отзывается во всей экосистеме. Каждое исчезновение — это нить, выдернутая из сложной паутины жизни», — говорится в статье.

Ученые отмечают, что изменение климата и потеря среды обитания усиливают друг друга. Но ситуацию можно улучшить, если создавать «зеленые коридоры» в сельскохозяйственных и городских ландшафтах. Это даст насекомым жизненно важные убежища.

Кроме того, нужно искать способы снижения ночной температуры и исследовать, почему одни виды лучше других противостоят изменению климата. Это может помочь в разработке целенаправленных мер по сохранению исчезающих видов насекомых и уберечь мир от экологической катастрофы.

Напомним, ученые бьют тревогу, утверждая, что огромные жуки-голиафы находятся на грани вымирания из-за шоколада. Их популяции грозит исчезновение из-за промышленного производства какао и торговли сушеными насекомыми.

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