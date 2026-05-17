Экс-исследователь ЦРУ заявил о 4 типах инопланетян, которых якобы скрывают США

Бывший исследователь ЦРУ сделал сенсационное заявление о том, что из разбитого НЛО изъяли 4 типа инопланетян. По его словам, США определили четыре разных типа внеземной жизни. Об этом рассказал бывший исследователь передового оружия ЦРУ.

Об этом пишет Unilad.

Инопланетяне существуют или нет: экс-исследователь ЦРУ сделал сенсационное заявление

Каждый год тысячи фрагментов космического мусора проникают в нашу атмосферу. Треть американского населения считает, что некоторые из этих объектов могут иметь внеземное происхождение.

В течение многих десятилетий правительство США молчало о существовании инопланетной жизни и неопознанных летающих объектов (НЛО). Некоторые утверждают, что эти теории заговора являются удобным прикрытием для правды — якобы того, что американские военные тайно испытывают экспериментальное оружие и летающие аппараты в небе.

Бывший правительственный исследователь, деятельность которого финансировало ЦРУ, на этой неделе вызвал ажиотаж и заявил, что американское «глубинное государство» уже обнаружило четыре разных типа инопланетной жизни, которые могут скрываться от людей.

Об этом заявил доктор Хел Путхофф в подкасте «Дневник генерального директора». Он много лет работал советником в программе применения передовых аэрокосмических систем вооружения.

Во время разговора со Стивеном Бартлеттом 89-летний Путхофф рассказал:

«Люди, участвовавшие в реабилитации, говорили, что существует по меньшей мере четыре типа. Четыре отдельных типа. У меня не было прямого доступа к этой информации, но я верю тем, с кем я общался: существует четыре отдельных типа жизни», — заявил Путхофф.

Исследователь отказался рассказывать какие-либо подробности. Однако другие исследователи, интересовавшиеся теориями заговора, тоже говорили о четырех внеземных типах жизни. Доктор Эрик Дэвис разделил инопланетную жизнь на следующие категории: серые, нордические, насекомоподобные и рептилоидные.

По словам астрофизика, каждая из этих нечеловечных форм жизни сохраняет человекообразный вид с двумя руками и двумя ногами. Но из четырех разных групп только две по размеру похожи на людей. Он убежден, что нордические и рептилоидные инопланетяне размером с человека.

Доктор Дэвис подробно объяснил эту разницу на большой конференции по инопланетянам в 2025 году, организованной фондом UAP Disclosure Fund.

Доктор Дэвис настаивает на том, что нордические инопланетяне очень похожи на людей, имеют похожую форму тела и внешний вид, несмотря на то, что якобы прибыли с планеты на другом конце галактики. А рептилоидные инопланетяне, по его словам, «вероятно, похожи, но имеют чешую вместо кожи».

Однако самым известным фенотипом инопланетян есть Серые. Эти инопланетяне — маленькие безволосые существа с большими глазами, пожалуй, первое, что приходит в голову многим людям, когда они думают об инопланетянах.

Последний тип инопланетной жизни, за которым могут следить США, это инсектоиды. Эти существа похожи на насекомых, напоминающих богомолов.

Стоит отметить, что сейчас и за всю историю наблюдений не было никакого доказательства существования инопланетян.

Напомним, результаты исследования Института космических исследований Австрийской академии наук свидетельствуют, что ближайшая технологическая цивилизация в Млечном Пути может находиться в 33 000 световых годах от нас.

Шансы программы SETI на успех малы, ведь для возникновения разумной жизни планета должна иметь активную тектонику плит для регулирования уровня CO_2 и удержания атмосферы.

Кроме того, для развития технологий концентрация кислорода должна быть не менее 18%, а сложный баланс газов ограничивает время существования пригодной для жизни биосферы.

На Земле для появления технологической цивилизации понадобилось 4,5 млрд лет. Расчеты показывают: чтобы другая цивилизация существовала одновременно с нами, ее средняя продолжительность жизни должна составлять от 280 000 до миллионов лет, то есть она будет значительно старше человечества.

Несмотря на низкую вероятность быстрого контакта, ученые призывают продолжать поиски SETI, ведь любой результат как подтверждения уникальности Земли, так и выявления инопланетного разума станет колоссальным научным прорывом.

