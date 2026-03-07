Эксперимент NASA изменил орбиту астероида вокруг Солнца: случившееся

Земля / © Getty Images

Человечество может столкнуться с реальной угрозой — астероидом, способным уничтожить целый город или даже страну. Понимая эти риски, в 2022 году американское космическое агентство NASA провело генеральную репетицию по защите планеты.

Об этом пишет National Geographic.

Агентство намеренно направило беспилотный космический аппарат на столкновение с безопасным астероидом, чтобы проверить возможность изменения его траектории. Результаты этого эксперимента оказались более потрясающими, чем ожидалось.

Целью исторической миссии, получившей название «Испытание перенаправления двойного астероида» (DART), стал спутник Диморфос диаметром 160 метров. Он вращается вокруг значительно большего астероида Дидимоса, размер которого достигает 780 метров. Ни один из этих объектов не представлял опасности для Земли.

При планировании операции в NASA заявляли, что миссия будет считаться успешной, если кинетический удар DART изменит время вращения Диморфоса вокруг Дидимоса хотя бы на 73 секунды. Небольшой космический аппарат, размером с фургон, врезавшись в цель на скорости более 22 тысяч километров в час, сократил орбиту астероида на 33 минуты. Это произошло благодаря мощной силе удара и массивному выбросу обломков.

Неожиданные последствия для орбиты вокруг Солнца

Однако на этом открытия не завершились. Целенаправленное столкновение DART с Диморфосом было столь мощным, что спутник, отступая, оказал гравитационное влияние на своего гиганта-компаньона. В результате оба астероида сместились на другую орбиту вокруг Солнца.

«Нанеся такой сильный удар по „луне“, мы также немного сдвинули находящийся рядом с ним гигантский объект», — объясняет соавтор исследования, планетарный астроном из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Гопкинса Энди Ривкин.

Фактически это первый задокументированный случай в истории, когда человечеству удалось искусственно изменить солнечную орбиту космического тела.

Существует ли угроза для Земли

Двойные астероиды имеют общий гравитационный центр, который находится под влиянием более мощного объекта. В этом случае Дидимос в 200 раз массивнее своего спутника. Однако физика процесса доказала: если нанести мощный удар по меньшему объекту, больший также ощутит последствия.

Перед миссией учёные тщательно просчитывали все риски. Одно из главных опасений заключалось в том, не направит ли этот эксперимент систему Дидимоса на траекторию столкновения с Землей.

«Что, если этот эксперимент направит систему Дидимоса на траекторию столкновения с Землей? Это очевидно нежелательно. Поэтому мы изучили этот вопрос», — рассказал исследователь в области планетарной защиты из Университета Иллинойса Рахил Макадиа.

Моделирование показало, что угрозы нет. Исследователи также выяснили, что сам Диморфос является не монолитной скалой, а так называемым «скоплением обломков» — валунами, едва удерживаемыми вместе слабой гравитацией. Именно поэтому удар на такой скорости вызвал столь масштабные изменения, доказав, что система планетарной защиты Земли вполне реальна и действенна.

Напомним, NASA отслеживает астероид, мчащийся к Земле на большой скорости. «2026 CC» размером около 30 метров приближается к Земле, пролетая на расстоянии чуть больше расстояния до Луны.