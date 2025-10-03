Эксперимент со слонами поразил ученых: что они могут

Индийский слон. Фото: Yathin S Krishnappa/CC BY-SA 3.0

Индийские слоны оказались способными определять, когда человек обращает на них внимание, и использовать жесты для общения.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

В Таиланде ученые провели эксперимент с десятью самками слонов, живущих в неволе. Животным нужно было «попросить» еду у исследовательницы. Она находилась возле ведра с кормом в разных позициях: лицом к слону, спиной или же вместо нее оставляли только само ведро.

Выяснилось, что слоны значительно чаще использовали жесты именно тогда, когда рядом был человек, а не только емкость с лакомством. При этом решающим для них было не столько то, смотрела ли экспериментатор на них, сколько положение ее туловища — был ли он развернут в их сторону.

Исследователи отмечают, что такие результаты доказывают способность слонов понимать значение внимания собеседника и адаптировать собственную коммуникацию. Это открытие может изменить представление об интеллекте не только этих животных, но и других социальных видов.

