Эксперимент со слонами поразил ученых: что они могут
Слоны не просто наблюдают за людьми — они понимают, когда на них смотрят. Новый эксперимент доказал их способность к сложной коммуникации.
Индийские слоны оказались способными определять, когда человек обращает на них внимание, и использовать жесты для общения.
Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.
В Таиланде ученые провели эксперимент с десятью самками слонов, живущих в неволе. Животным нужно было «попросить» еду у исследовательницы. Она находилась возле ведра с кормом в разных позициях: лицом к слону, спиной или же вместо нее оставляли только само ведро.
Выяснилось, что слоны значительно чаще использовали жесты именно тогда, когда рядом был человек, а не только емкость с лакомством. При этом решающим для них было не столько то, смотрела ли экспериментатор на них, сколько положение ее туловища — был ли он развернут в их сторону.
Исследователи отмечают, что такие результаты доказывают способность слонов понимать значение внимания собеседника и адаптировать собственную коммуникацию. Это открытие может изменить представление об интеллекте не только этих животных, но и других социальных видов.
