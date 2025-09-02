Эксперт по кибербезопасности призывает iPhone-пользователей изменить настройки

iPhone

Пользователи iPhone получили тревожное предупреждение от эксперта по кибербезопасности: две стандартные настройки на смартфоне повышают риск взлома и могут дать хакерам доступ к личной информации.

Об этом пишет издание Daily Express

Эксперт по технологиям Скотт Полдерман опубликовал в TikTok видео, в котором призвал пользователей iPhone срочно изменить две настройки телефона, чтобы защитить свои данные. Полдерман отметил, что даже те, кто придерживается всех правил кибербезопасности, могут стать жертвами хакеров, поскольку последние используют скрытые уязвимости телефона и публичные Wi-Fi сети для доступа к личной информации.

Первая настройка касается Wi-Fi: пользователям нужно открыть «Настройки», выбрать «Wi-Fi» и выключить опцию «Запрос на подключение к сетям». Это позволяет предотвратить автоматическое подключение к потенциально опасным публичным сетям.

Вторая настройка связана с функцией AirPlay и опцией «Непрерывность». Полдерман рекомендует зайти в «Настройки», затем в «Общие», выбрать «AirPlay и Непрерывность» и установить опцию на «Запрос» или «Никогда». Это ограничит доступ злоумышленников через публичные сети.

По словам эксперта, выполнение этих простых шагов значительно снизит риск взлома и защитит личные данные пользователей. Кроме того, отключение автоматического подключения к сетям помогает экономить заряд батареи.

Видео Полдермана уже просмотрели более 80 тысяч раз, и сотни пользователей оставили комментарии, благодаря за информацию и признавая, что раньше не знали об опасности этих настроек. Один из комментаторов написал: «Спасибо за советы, теперь я отключил обе опции», а другой добавил: «Это важно знать всем, кто пользуется iPhone».

Напомним, ранее мы писали о том, что Google готовит новую функциюдля Android и iPhone, которая позволит пользователям обеих платформ работать вместе без ограничений между экосистемами. Миллионы пользователей ожидают обновления, которое сделает совместное использование сервисов Google более удобным и бесшовным.