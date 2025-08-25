Эксперт рассказал, почему опасно использовать общий Wi-Fi

Интернет / © Pixabay

Делиться домашним интернетом с соседями или небольшим бизнесом кажется невинным делом, однако на самом деле такая практика может обернуться проблемами. Провайдеры в своих договорах обычно четко запрещают субаренду подключения, поэтому даже из добрых намерений пользователь рискует получить штраф или стать ответчиком в суде.

Об этом пишет издание itechua

Но юридические последствия — лишь часть опасности. Гораздо серьезнее могут быть технические риски. Когда одна сеть одновременно обслуживает и бытовые, и рабочие устройства, исчезает четкая граница между ними. Это открывает путь для киберпреступников: домашний роутер, рассчитанный на нескольких пользователей, под нагрузкой десятков гаджетов становится уязвимым, может перегреваться, снижать производительность и фактически превращаться в точку входа для атак.

В такой ситуации хакеры получают шанс проникнуть в вашу сеть, просматривать информацию с камер или микрофонов, похищать пароли от банковских аккаунтов и почты, а также рассылать спам от вашего имени. И отвечать за это придется именно владельцу подключения.

Отдельно специалисты отмечают опасность интернет-вещей. Смарт-лампы, видеокамеры, кассовые аппараты или даже бытовая техника в общей сети могут стать «черным входом» для злоумышленников. Использовав уязвимости IoT-устройств, они способны распространять вирусы, воровать данные или запускать масштабные DDoS-атаки. Поэтому эксперты советуют бизнесу не экономить на подключении и выбирать корпоративные пакеты с выделенными IP-адресами, системами защиты и профессиональной поддержкой.

Кроме этого, стоит придерживаться правил цифровой безопасности. Менять пароли на роутере хотя бы дважды в год, регулярно обновлять прошивку, отключать неиспользуемые функции. Пароли должны быть сложными и уникальными, а не типичными «admin/admin». Полезно также время от времени проверять список подключенных устройств и отключать незнакомые.

И еще один совет касается долговечности техники: правильное питание и защитные аксессуары помогут избежать повреждений и продлить работу гаджетов.

