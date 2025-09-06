Эксперты бьют тревогу: самый большой вулкан Европы снова подает признаки жизни (фото)

Вулкан Кампи Флегрей / © Getty Images

Под Неаполем начал проявлять активность самый большой вулкан Европы — Кампи Флегрей. Ученые предостерегают о потенциальной катастрофе, которая может унести жизни сотен тысяч людей.

Эта вулканическая кальдера последний раз извергалась очень давно — в 1538 году. Однако в последнее время этот супервулкан снова показывает признаки беспокойства.

Ученые фиксируют все больше подземных толчков, начавшихся еще в 1950-х годах. Активность значительно выросла в 2005 году, а с 2018 года ситуация стала еще более серьезной.

В районе вулкана Кампи Флегрей в последние месяцы резко возросло количество землетрясений. Самый сильный из них, магнитудой 4,4, произошел в мае и был рекордным за последние десятилетия. Однако новые данные, полученные с помощью искусственного интеллекта, свидетельствуют, что реальная угроза гораздо серьезнее.

Как выяснилось, количество подземных толчков в регионе в четыре раза превышает ранее зарегистрированные показатели. Следовательно, в период с 2022 по 2025 годы было зафиксировано более 54 тысяч, вместо 12 тысяч землетрясений.

Ученый из Стэнфордского центра сейсмической активности Билл Эллсворт отмечает, что долгие разломы могут свидетельствовать о вероятном землетрясении магнитудой в 5 баллов. По словам исследователя, учёные впервые смогли увидеть геологические структуры, ответственные за эту активность.

Это очень серьезная угроза для более полумиллиона людей, живущих в этой местности. Самый опасный город — Поццуоли, который находится прямо между двумя разломами. Когда такое уже случалось в 1980-х, земля поднялась более чем на два метра, и 40 тысяч человек пришлось выселять.

Ученые не обнаружили активности магмы, что уменьшает опасения относительно быстрого извержения вулкана.

Главная опасность землетрясений — это разрушение зданий и инфраструктуры. Благодаря новым технологиям учёные смогли точно определить, где находятся разломы и какие они по размеру. Это помогает им более точно прогнозировать силу будущих землетрясений.

«Сейсмичность может измениться в любое время, и эта возможность получить ясное представление теперь работает», — подчеркнул Грег Бероза, профессор геофизики Стэнфордского университета.

За последние 400 тысяч лет, вулкан Кампи Флегрей вызвал два крупнейших извержения в Европе. Эксперты прогнозируют, что в случае пробуждения этого гиганта, масштабы разрушений могут достигать уровня извержения Везувия, разрушившего Помпеи и Геркуланум, или привести к глобальной зиме.

