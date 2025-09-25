Эксперты назвали самые надежные и худшие телефоны: что стоит знать

Телефон / © Pixabay

Решение о покупке нового смартфона всегда непростое, учитывая огромный выбор — от новейших сложных моделей до простых «думфонов». Стресс от выбора устройства может быть значительным. Эксперты «Which?» проанализировали данные, чтобы выявить наиболее и менее надежные бренды по частоте возникновения неисправностей.

Об этом пишет Daily Mail.

Команда проанализировала 15 644 смартфона от 14 популярных брендов, включая Apple, Samsung, Nokia и Huawei, приобретенные за последние семь лет. Результаты этого исследования могут заставить задуматься, особенно если вы планируете покупать iPhone или Samsung.

«Which?» обнаружили, что вероятность возникновения неисправностей в течение первых нескольких лет сильно разнится между брендами. Хотя уровень неисправностей у большинства брендов был довольно низким в первый год владения, ситуация меняется в долгосрочной перспективе.

Наименьшее количество неисправностей (наиболее надежное): За шесть лет только 11% устройств OnePlus , Realme и Google имели неисправности. Эксперты «Which?» особенно отмечают Realme как надежный бренд.

Больше всего неисправностей (наименее надежные): Телефоны Sony и Huawei оказались менее надежными после шести лет пользования.

«Середина» рейтинга: Samsung и Apple оказались посредине по количеству обнаруженных ошибок: 13% и 15% неисправностей соответственно за шесть лет.

Стоит отметить, что в среднем только 8% смартфонов выходят из строя в течение трех лет, поэтому большинство устройств должны прослужить приличное время после покупки.

Основные проблемы и наиболее часто ломающиеся проблемы

«Which?» также определили наиболее распространенные причины неисправностей:

Проблемы с аккумулятором (29% всех неисправностей): Сюда входят случаи быстрой разрядки, но чаще всего пользователи жаловались на значительное ухудшение работы аккумулятора за короткий период. Медленная/вялая работа телефона (5%). Зависание телефона (5%). Сбои устройства (4%). Проблемы с обновлением программного обеспечения (3%).

Наименее распространенными неисправностями были проблемы с распознаванием отпечатков пальцев и лица (менее 1%), а также случаи воспламенения, дымления, прерывания включения и отказа динамика (по 1%).

Важность обновлений безопасности

Учитывая достаточно низкий общий уровень ошибок, исследователи «Which?» предлагают покупателям уделять особое внимание обновлениям безопасности.

«Чем дольше телефон остается без патчей безопасности, тем выше риск», — подчеркивают эксперты.

Лучшие производители, включая Apple, а также некоторые модели Samsung и Google, поддерживают свои телефоны обновлениями не менее пяти лет с даты выпуска. Худшие модели поддерживаются всего два года.

Напомним, прошло всего несколько дней после старта продаж iPhone 17, а пользователи уже сталкиваются с неожиданными трудностями. Кроме повышенной уязвимости корпуса к царапинам, владельцы новых смартфонов сообщают о перебоях в работе беспроводных соединений.

В Китае покупки новых моделей iPhone 17 и iPhone 17 Pro/Pro Max сообщают о серьезной проблеме: смартфоны легко царапаются и покрываются вмятинами. В Сети появились многочисленные фотодоказательства, демонстрирующие потертости на только что приобретенных устройствах.

