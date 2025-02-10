Эксперты планируют выманить крошечных инопланетян на Марс химическим веществом из крови человека

Ученые планируют создать ловушку, чтобы выманить скрывающихся на Марсе пришельцев с помощью химического вещества в человеческой крови. Об этом стало известно после того, как ученые шокировали исследованием, что инопланетяне могут следить за Землей.

Астробиологи разрабатывают устройство, которое, как они надеются, будет дразнить внеземных микробов, заставляя их проявлять себя, передает Daily Star. Его ключевым ингредиентом является обычная аминокислота, содержащаяся в большом количестве в крови человека.

Исследователи NASA обнаружили химическое вещество – L-серин – и подобные аминокислоты, захороненные в метеоритах. Они жизненно важны для способности многих организмов синтезировать собственные белки.

Тесты показали, что бактерии, выживающие в строжайших условиях Земли, тяготеют к L-серину. Ученые создали аппарат, содержащий это химическое вещество, которое может приземлиться на Марсе и выманить внеземных микробов, окончательно доказав, что жизнь существует на Красной планете.

Макс Рикелес, бывший аэрокосмический инженер, работающий сейчас над исследованием внеземных биосигнатур в Берлинском техническом университете, Германия, сказал: "Это может быть способом поиска жизни для будущих космических миссий на Марс. L-серин, именно эту аминокислоту, которую мы использовали, мы можем создавать в нашем организме".

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Это соединение также распространено в океанах Земли в темных, потусторонних экосистемах, окружающих глубоководные гидротермальные источники, где жизнь развилась далеко от мест, где она могла бы прокормиться с помощью фотосинтеза.

Устройство Рикелеса основывается на явлении хемотаксиса – процессе, в котором микробы мигрируют в ответ на рядом находящиеся химические вещества. Исследования показали, что многие крошечные организмы двигаются к более высоким концентрациям L-серина.

Это побудило Рикелеса разработать тест-набор с двумя камерами, разделенными тонкой полупористой мембраной. Первая камера содержала бы образец из другого мира, например с Марса, а вторая – концентрацию L-серина в воде.

Эксперты надеются снять на видео движущиеся к L-серину чужеродные микробы. Рикелес сказал: "Достижения в аппаратном и программном обеспечении за последние несколько лет действительно поднимают вопрос о действительно старомодном способе проведения экспериментов с визуальными наблюдениями, особенно когда вы сочетаете его с большими данными, машинным обучением и так далее".

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences, Рикелес и его команда протестировали систему, используя три экстремофильные вида, способные преуспевать в строжайших условиях Земли.

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Каждый из них был выбран, чтобы представлять крошечные инопланетные формы жизни, которые могут выжить в негостеприимном космическом мире, например на выжженной космическими лучами поверхности пустыни Марса или ледяных спутниках Юпитера.

Одна бактерия, обнаруженная в океанах у берегов Антарктиды, процветала в "очень низких температурах" и "соленой среде", как на Марсе, сказал Рикелес. Другая разновидность кишечных бактерий развивает защитную оболочку, чтобы выдерживать температуру до 100 градусов. А третий – найденный в Мертвом море – выдерживает агрессивное радиационное воздействие, подобно тому, с которым должны справиться марсианские микробы.

Все три образца в исследовании быстро переместились из камеры для образцов в сторону L-серина. Профессор пригодности планет для жизни Дирк Шульце-Макух, работавший с Рикелесом, сказал, что прибор может найти инопланетные микробы, если космический посадочный аппарат сможет приземлиться в месте, где существует "жидкая вода".

Он сказал, что южные высокогорья Марса или низкогорные места, такие как дно каньона Valles Marineris или внутри пещер, где "атмосферное давление достаточно для поддержания жидкой воды", являются излюбленными местами для охоты инопланетян.

Напомним, ученые выяснили, что произойдет, если астронавт эякулирует в космосе. Пока что ни один человек официально не занимался сексом в космосе.

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