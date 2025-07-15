Эксперты предупреждают, что еще одно переворачивание полюсов Земли может быть неизбежным

Земля / © Pixabay

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Каждые 200 000-300 000 лет магнитные полюса Земли полностью сменяются местами, превращая Северный полюс в Южный и наоборот. Последнее такое событие произошло около 780 000 лет назад, что заставляет некоторых экспертов прогнозировать приближающийся очередной «переворот». Исследователи создали ужасный звуковой ландшафт, чтобы воспроизвести хаос этого события, известного как разворот Матуяма-Брунеса.

Об этом сообщает Daily Mail.

Используя палеомагнитные данные, сохраненные в горных породах, ученые из Центра геологических наук имени Гельмгольца в Потсдаме, Германия смоделировали магнитное поле до, во время и после этого исторического явления. Они превратили эти данные в музыкальное произведение для трех скрипок и трех виолончелей, отражающее «дисгармоническую какофонию» сложной динамики опрокидывания полюсов.

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Клип начинается мелодично, изображая стабильность полюсов, но становится все более непредсказуемым и жутким, когда магнитные поля начинают колебаться.

Что такое магнитное поле Земли и почему важно?

Магнитное поле Земли генерируется кипящими редкими металлами глубоко под земной корой. Оно простирается из недр Земли в космос, действуя как защитный щит, отводящий вредные заряженные частицы от Солнца подальше от нашей планеты.

Переворот полюсов не происходит мгновенно, а продолжается постепенно, на протяжении столетий или тысяч лет.

Некоторые эксперты предупреждают, что если магнитное переворачивание произойдет снова, это может привести к:

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"Непригодности для жизни" отдельных частей Земли из-за выведения из строя электросетей.

Серьезных нарушений систем связи .

Изменения показателей компасов : они будут указывать на юг, что означает Гренландия в южном полушарии, а Антарктида — в северном.

Хотя это может увеличить влияние солнечной радиации на жизнь на планете, ученые считают, что это вряд ли повлечет за собой катастрофические события или массовые вымирания.

Предварительные изменения магнитного поля и Южноатлантическая аномалия

В прошлом году исследователи также воспроизвели данные об эпическом преобразовании магнитного поля Земли, которое произошло около 41 000 лет назад (событие Лашампа), тогда магнитные полюсы ослабли, а поле наклонилось вокруг своей оси.

Хотя магнитное поле вернулось в норму в течение примерно 2000 лет, эксперты обнаружили, что его сила снова уменьшилась на 10 процентов за последние 180 лет. Особую тревогу вызывает Южноатлантическая аномалия – загадочная область, где напряженность геомагнитного поля уменьшается еще быстрее. Над этой областью уже несколько раз наблюдались сбои в работе спутников из-за влияния высокозаряженных частиц Солнца, что породило предположение о приближающемся изменении магнитного полюса.

Успокаивающие прогнозы и адаптация

Однако некоторые эксперты уверяют, что полюса в ближайшее время не перевернутся. Исследование, основанное на данных о напряженности геомагнитного поля Земли за последние 9000 лет, не выявило доказательств, свидетельствующих о неизбежном изменении полярности.

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«Мы отразили изменения магнитного поля Земли за последние 9000 лет, и аномалии, подобные наблюдаемой в Южной Атлантике, вероятно, являются повторяющимися явлениями, связанными с соответствующими колебаниями силы магнитного поля Земли», — объяснил Андреас Нильссон, геолог из Лундского университета.

Модель команды предполагает, что Южноатлантическая аномалия восстановится сама по себе и вряд ли спровоцирует обратный тренд. "Исходя из сходства с воспроизведенными аномалиями, мы прогнозируем, что Южноатлантическая аномалия, вероятно, исчезнет в течение следующих 300 лет, и что Земля не движется к изменению полярности", - добавил господин Нильссон.

Магнитное поле Земли находится в состоянии неизменных конфигураций. Хотя его сила уменьшается, а магнитный север дрейфует, жизнь на Земле уже претерпевала многочисленные изменения в течение миллиардов лет без катастрофических последствий или массовых вымираний. Животные, использующие магнитное поле для миграции, возможно, смогут адаптироваться к изменениям.

Увеличение радиации на уровне земли, что может удвоить общее влияние космического излучения и повлечь за собой незначительный рост смертей от рака, все же будет «намного меньше, чем лежать на пляже во Флориде целый день», отмечает профессор Ричард Холм.

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Ученые отмечают важность автономных энергетических систем, использующих возобновляемые источники, для защиты от возможных отключений электроэнергии вследствие солнечных бурь, поскольку магнитное поле продолжает ослабевать.

Некоторые исследования предполагают, что климат Земли тоже может изменяться. Датское исследование показало, что колебания количества космических лучей, попадающих в атмосферу, оказывают прямое влияние на количество облаков, покрывающих планету, что может объяснить естественный период низкой облачности.

Напомним, этим летом нас ждут одни из кратчайших дней в истории: 22 июля и 5 августа сутки сократится на 1,38 и 1,51 миллисекунды соответственно.