Эль-Ниньо может повлечь смертность "масштабов пандемии": только в 2027 году погибнут 500 тысяч человек

В будущем человечество не может постоянно реагировать на экстремальную жару как на чрезвычайную ситуацию / © Фото из открытых источников

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По оценкам климатологов, дополнительная жара, вызванная нынешним Эль-Ниньо, может привести к более чем 5000 тысячам смертей в мире в следующем году. В то же время этот феномен дает представление о температурах, которые могут стать нормой уже через 20 лет.

Об этом пишет издание ladbible.

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Наибольшее влияние прогнозируют в ближайшее время для Нигерии, Индонезии, Судана, Индии и Бразилии. Значительно пострадать могут также страны Сахеля и Юго-Восточной Азии. Исследователи отмечают, что речь идет не только о прямых последствиях высоких температур. Эль-Ниньо также может вызвать засухи, лесные пожары и наводнения, что приведет к дополнительным смертям.

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Эль-Ниньо также может ударить по продовольственной безопасности. В августе Всемирная продовольственная программа предупреждала, что его последствия могут толкнуть около 50 миллионов человек к острому голоду и вызвать рост цен.

Нынешний Эль-Ниньо сформировался в июне и с тех пор стремительно усиливается. По актуальным оценкам, эта природная аномалия может перерасти в исключительно мощное явление, иногда называемое «супер-Эль-Ниньо».

Ожидается, что само явление будет длиться, по меньшей мере, до весны в Северном полушарии, но его влияние на глобальные температуры может сохраняться дольше.

«Мы ожидаем, что окончательные показатели будут существенно выше тех, которые мы приводим сейчас», — сказала руководитель исследований Climate Impact Lab Тамма Карлтон.

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По данным экспертов, экстремальная жара создает дополнительную нагрузку на сердце и почки, усложняет поддержание нормальной температуры тела и может обострять сердечно-сосудистые, респираторные и другие заболевания. Поэтому в официальных документах причиной смерти часто указывают основное заболевание, а не жару, которая ухудшила состояние человека.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это масштабное климатическое явление природного происхождения, которое возникает с периодичностью от двух до семи лет. Она проявляется в колебаниях температуры океанской воды в центральной и восточной зонах экваториального пояса Тихого океана в сочетании с изменениями в атмосфере указанных районов.

Ученые отмечают, что нет убедительных доказательств того, что изменение климата усиливает Эль-Ниньо. Однако оно может усугубить его последствия: например, превратить сильную засуху в экстремальную, уточняет старший научный сотрудник NOAA Майкл Макфаден.

Более теплая атмосфера удерживает больше влаги, повышая риск экстремальных осадков и наводнений. Рост температур также может усугублять засуху, быстрее высушивая почву. Поскольку средняя температура на планете уже держится на рекордно высоком уровне, Эль-Ниньо способен привести к установлению новых температурных рекордов.

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Напомним, новое исследование швейцарских климатологов доказывает, что официальные прогнозы по глобальному потеплению значительно недооценивают реальные масштабы будущего повышения температуры на планете.

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