Эль-Ниньо можно остановить: ученые совершили неожиданное открытие

Жара / © Associated Press

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Ученые с помощью компьютерного моделирования выяснили, что целенаправленное освещение морских облаков способно остановить развитие экстремального климатического явления Эль-Ниньо, обычно приносящего опасную погоду и триллионные убытки для мировой экономики. Исследователям удалось полностью вернуть исторически мощнейшие фазы этого процесса в нейтральное состояние.

Об этом пишет Gizmodo.

Ученые использовали такой метод: они смоделировали введение специальных частиц в атмосферу над океаном. Поэтому облака становятся ярче и отражают больше солнечного света обратно в охлаждающий воду космос. Этот способ успешно проверили на компьютерных моделях мощнейших по итогам наблюдений климатических кризисов 1997 и 2015 годов.

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Руководитель исследования, постдокторантка Чикагского университета Джессика Ван, отметила, что при наиболее агрессивном сценарии искусственное усиление облаков с июня по февраль полностью нивелировало угрозу.

«Мы смогли превратить то, что было экстремальным или супер-Эль-Ниньо, в нейтральное событие, так что на тот момент это уже даже не было Эль-Ниньо», — рассказала Джессика Ван.

Она также добавила, что команда исследователей была удивлена таким результатам. Толчком к эксперименту стал естественный аналог: масштабные лесные пожары в Австралии в 2019-2020 годах. Тогда дым поднялся в атмосферу, осветил тучи над Тихим океаном и спровоцировал продолжительное обратное явление — охлаждение воды (Ла-Нинья).

Несмотря на успех на компьютерных моделях, специалисты призывают не торопиться с реальными полевыми испытаниями из-за риска непредсказуемых климатических последствий. В частности, искусственное подавление Эль-Ниньо может слишком сильно ускорить или усилить появление Ла-Нинья, а также нарушить обмен тепла и углерода между океаном и атмосферой.

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Совторник исследования, доцент Океанографического института Скриппса Кэтрин Рике, призвала относиться к открытию осторожно.

«Это, очевидно, было действительно увлекательным открытием, но мы действительно могли бы рассматривать его скорее как подтверждение концепции, чем как одобрение „давайте начнем“», — заявила Кэтрин Рике.

По ее словам, учёные планируют тщательно исследовать потенциальное усиление Ла-Нинья, прежде чем переходить к практическим шагам. Работа продолжается, поскольку человечеству нужны надежные инструменты защиты продовольственных систем и инфраструктуры от экстремальных погодных условий, которые обостряются из-за изменения климата.

Напомним, ранее учёные предложили применить метод инъекции стратосферных аэрозолей для сдерживания экстремального климатического явления. Он предполагает закачку в верхние слои атмосферы огромных облаков мелких частиц на основе серы.

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