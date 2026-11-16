Зима / © УНИАН

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Спутниковые измерения выявили стремительное усиление явления Эль-Ниньо в Тихом океане, что может повлечь за собой сильные осадки и наводнения зимой 2026-2027 годов.

Об этом сообщает научное издание ScienceDaily со ссылкой на данные исследователей NASA.

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Что такое Эль-Ниньо и как оно формируется

Эль-Ниньо — это климатическое явление, которое повторяется раз в два-семь лет, когда вода в экваториальной части Тихого океана становится теплее нормы.

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Обычно постоянные ветры (пассаты) сгоняют теплую воду на запад океана. Когда же ветры слабеют или изменяют направление, нагретая вода возвращается к востоку. При нагревании вода расширяется, поэтому уровень моря в центральной и восточной частях океана поднимается. Это изменяет движение воздушных масс и влияет на погоду по всему миру.

Два сильнейших случая за последние десятилетия произошли в 1997–1998 и 2015–2016 годах. Они привели к масштабным лесным пожарам в Индонезии и Амазонии, сильным засухам и неурожаям на юге Африки, а также мощным ливням и наводнениям в Южной Калифорнии.

В то же время, ученые объясняют, что каждое Эль-Ниньо развивается по-разному — в зависимости от того, где именно накапливается теплая вода и как на это реагирует атмосфера. Как отмечает научный сотрудник Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA Джош Уиллис, «типового» Эль-Ниньо не существует, ведь все они отличаются местом возникновения и последствиями для погоды.

Данные спутников: сравнение с 1997 и 2015 гг.

Для анализа учёные измеряют высоту поверхности океана со спутников. Этот метод называют спутниковой альтиметрией. Исследователи NASA сравнили карты уровня моря от 13 октября 1997 (спутник TOPEX/Poseidon) и 12 октября 2026 (спутник Sentinel-6 Michael Freilich), убрав из расчетов обычные сезонные колебания.

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По словам Джоша Уиллиса, главное преимущество таких наблюдений — это непрерывный 35-летний архив данных от спутников, двигающихся почти одинаковыми орбитами. Это позволяет точно сравнить нынешнее Эль-Ниньо с событиями 1997 года и увидеть, что сейчас явление может стать еще более масштабным.

По данным NASA, Эль-Ниньо в 2026 году развилось гораздо быстрее, чем в 1997 году. В обоих случаях уровень воды на западе океана низкий, а на востоке рекордно высокий, причем теплая вода простирается вдоль экватора вплоть до берегов Южной Америки.

Именно это отличает нынешнюю ситуацию с 2015 года (данные спутника Jason-2). Тогда теплая вода не дошла так далеко на восток, поэтому сильные ливни накрыли Мексику, Центральную Америку и юго-восток США, а не Калифорнию.

Что прогнозируют ученые на зиму 2026-2027 годов

По прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) от 8 октября 2026 года, вероятность того, что в первые три месяца 2027 сохранится сильное или очень сильное Эль-Ниньо, составляет 83%. Это увеличивает риск мощных дождей и наводнений этой зимой, в частности, на юге Соединенных Штатов.

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В то же время, климатологи не могут точно предсказать, какие именно регионы пострадают больше всего, ведь вдали от тропиков на погоду влияют и другие атмосферные процессы. Как объясняет Джош Уиллис, схожесть нынешнего явления с событиями 1997 года не гарантирует, что погода зимой будет совершенно такой же — это лишь самый вероятный прогноз ученых.

По словам исследователей, то, сравнится ли зима 2026-2027 годов по масштабу стихийных бедствий с событиями 1997-1998 годов, будет зависеть от дальнейшего взаимодействия океана и атмосферы в ближайшие месяцы.

Напомним, Супер-Эль-Ниньо надвигается: его пик приходится именно на ноябрь-декабрь. Это самое мощное природное климатическое явление на планете, и его почувствуют все без исключения. Синоптики говорят: в этом году Эль-Ниньо может стать мощнее последних полутора сотен лет.

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