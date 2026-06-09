Эль-Ниньо возвращается: чем грозит миру и заденет ли Украину

Эль-Ниньо-2026 / © Pixabay

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Эль-Ниньо может вернуться уже в этом году и повлиять на погодные условия во многих регионах мира. По оценкам международных метеорологических служб, вероятность развития этого климатического явления в течение июня-августа 2026 года превышает 80%.

ТСН.ua рассказывает, что известно об Эль-Ниньо-2026 и чего ожидают климатологи.

Что известно об Эль-Ниньо-2026 и каких последствий ожидают ученые

Приближение нового Эль-Ниньо прогнозируют во Всемирной метеорологической организации (WMO) и американском Центре климатических прогнозов NOAA. По данным NOAA, вероятность формирования явления в мае-июле 2026 года составляет 82%, а его сохранение до зимы 2026-2027 годов оценивается в 96%.

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Эль-Ниньо — это природное климатическое явление, связанное с аномальным потеплением поверхностных вод в тропической части Тихого океана. В обычные годы пассаты перемещают теплые поверхностные воды на запад океана, однако во время Эль-Ниньо эти ветры ослабевают, а теплые воды смещаются на восток. Это влияет на погодные условия в разных регионах мира.

Последствия Эль-Ниньо могут отличаться в зависимости от страны или континента. По данным WMO, для Австралии и Индонезии явление часто связано с засухами и жарой, для отдельных районов Южной Америки — со значительными осадками и наводнениями. В Южной Азии оно может влиять на муссонные дожди, а в Северной Америке — на траектории зимних штормов.

В WMO отмечают, что большинство прогностических моделей прогнозирует как минимум умеренное развитие Эль-Ниньо-2026, хотя некоторые модели допускают более сильное событие. Предыдущий Эль-Ниньо 2023-2024 годов вошел в пятерку сильнейших за всю историю наблюдений и был одним из факторов, повлиявших на рекордно высокие глобальные температуры 2024 года.

Ученые также исследуют, как глобальное потепление может влиять на поведение Эль-Ниньо и Ла-Ниньи. В частности, опубликованное в 2014 году исследование в журнале Nature Climate Change показало, что в условиях дальнейшего потепления частота экстремальных проявлений Эль-Ниньо может вырасти вдвое. Более поздние исследования в том же издании пришли к выводу, что даже при условии ограничения глобального потепления до 1,5-2°C интенсивность колебаний системы ENSO, к которой относятся Эль-Ниньо и Ла-Нинья, вероятно будет расти. По мнению ученых, это может означать более резкие переходы между периодами сверхвысоких температур.

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В то же время в WMO отмечают, что современные системы наблюдения позволяют прогнозировать развитие Эль-Ниньо за несколько месяцев до его пика. Это позволяет странам заранее планировать меры реагирования на возможные погодные риски.

Какими могут быть последствия «супер Эль-Ниньо»

Среди возможных последствий мощного Эль-Ниньо эксперты называют влияние на производство продовольствия. Нарушение погодных условий в ключевых регионах выращивания сельскохозяйственных культур может сказаться на поставках кофе, какао, фруктов и других товаров. Это также может создавать риски роста цен и дефицита отдельной продукции.

Кроме того, в разных регионах мира возможны сильные ливни и локальные наводнения, особенно в прибрежных районах. В горных местностях прогнозируют обильные снегопады и повышение риска схода лавин.

Эксперты также обращают внимание на риск распространения лесных пожаров из-за засушливых погодных условий. По их словам, это может создавать дополнительные риски для людей с астмой и хроническими заболеваниями легких.

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Еще одним возможным последствием называют влияние на морские экосистемы. Резкое повышение температуры воды может привести к массовому повреждению коралловых рифов, которые уже испытывают влияние климатических изменений.

Грозит ли Украине аномальная жара из-за Эль-Ниньо из-за аномальной жары

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань призвал не паниковать из-за прогнозов относительно возможного «супер» Эль-Ниньо. По его словам, более сильный Эль-Ниньо не означает автоматически большее количество климатических катастроф. Это явление лишь повышает вероятность определенных погодных процессов, но не гарантирует их возникновения.

Метеоролог отметил, что в Украине уже прослеживается тенденция к увеличению количества опасных погодных явлений. В частности, в Черкасской области количество аномально жарких дней за сезон выросло почти вдвое — от 11 до 21. В то же время чаще фиксируются сильные локальные грозы, смерчи и град.

По оценке Постриганя, летом в Украине возможны волны жары, однако говорить о постоянной экстремальной жаре или масштабной засухе оснований нет.

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Он также отметил, что климатические изменения требуют системной подготовки, в частности развития систем раннего оповещения населения и адаптации сельского хозяйства к новым условиям.

Что известно о самом разрушительном Эль-Ниньо в истории

Опасения ученых в значительной степени связаны с историческими примерами. Самый сильный Эль-Ниньоза всю историю наблюдений длился с 1877 по 1878 год и совпал с масштабными климатическими аномалиями в разных частях мира.

Засуха начала развиваться еще в 1875 году, а затем охватила большие территории. Из-за неурожаев и продовольственного кризиса в ряде стран начался голод. По оценкам исследователей, в результате этих событий погибли более 50 миллионов человек в Индии, Китае, Бразилии и других регионах мира.

В то же время современные ученые отмечают, что трагедию XIX века нельзя объяснять только климатическими факторами. По словам доцента Университета штата Вашингтон Дипти Сингх, значительную роль сыграли также социальные и политические обстоятельства того времени, в частности колониальная политика, которая ослабила местные механизмы поддержки населения во время кризисов.

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Ученая отмечает, что многолетние засухи, подобные тем, которые наблюдались в 1870-х годах, могут повторяться и сегодня. В то же время сейчас климатическая система функционирует в условиях более высоких температур атмосферы и океанов, чем полтора века назад.

С тех пор возможности прогнозирования существенно изменились. Толчком к развитию современных систем мониторинга стало мощное Эль-Ниньо 1982-1983 годов, после которого начали активно развивать международные программы наблюдения за состоянием Тихого океана.

В середине 1990-х годов в Тихом океане установили сеть специальных буев для сбора климатических данных. Сейчас в мире работают тысячи приборов, которые отслеживают температуру воды и воздуха, атмосферное давление, влажность, скорость ветра и другие показатели.

Несмотря на развитие технологий, исследователи предостерегают, что мощный супер-Эль-Ниньо может повлиять на продовольственную, водную и экономическую безопасность многих регионов мира. По словам Дипти Сингх, повышенный риск засухи и других экстремальных погодных явлений способен сказаться на взаимосвязанных социально-экономических системах в разных странах.

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Что происходит в океане во время Эль-Ниньо во время Эль-Ниньо

Ученые также изучают, как Эль-Ниньо влияет на морские экосистемы. Исследование, основанное на более чем 20 годах спутниковых наблюдений, показало, что потепление поверхностных вод океана может ограничивать поступление питательных веществ к фитопланктону — микроорганизмам, которые являются основой морских пищевых цепей.

Для работы исследователи объединили данные спутниковых наблюдений с генетическим анализом образцов фитопланктона, собранных в разных частях мира. Они изучали так называемый нутриентный стресс — состояние, возникающее из-за недостатка питательных веществ, в частности азота, фосфора и железа.

По словам ученых, фитопланктон получает питательные вещества вместе с холодными водами, которые поднимаются из океанических глубин. Однако потепление поверхностных вод усиливает расслоение океана и затрудняет поступление этих веществ в верхние слои воды.

Анализ показал, что один из самых высоких уровней дефицита питательных веществ наблюдался в южной части Тихого океана. Также признаки значительного нутриентного стресса обнаружили в крупных субтропических районах Атлантического, Тихого и Индийского океанов.

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Отдельно исследователи проанализировали последствия мощного Эль-Ниньо 2015-2016 годов. По их данным, тогда температура поверхности моря в отдельных регионах повышалась на 2,3°C. Спутниковые наблюдения показали, что это явление подавляло поднятие богатых питательными веществами глубинных вод в экваториальной части Тихого океана и усиливало дефицит питательных веществ.

Ученые отмечают, что фитопланктон является основой морских пищевых сетей, от которых зависит важная экономическая деятельность.

Напомним, мировые метеорологические центры прогнозируют рекордное супер-Эль-Ниньо в 2026-2027 годах. По оценкам синоптиков, событие может стать самым мощным за последние полтора века.

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