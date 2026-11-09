Эль-Ниньо заставлял давние цивилизации приносить людей в жертву: что выяснили ученые

Раскопки (иллюстративное фото)

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Мощное климатическое явление Эль-Ниньо, вызывающее разрушительные наводнения и другие природные катастрофы, угрожало людям еще тысячи лет назад. Археологи исследовали более 1600 скелетов в Перу и выяснили, как древние цивилизации реагировали на климатические потрясения. Результаты оказались неожиданными: даже в катастрофах уровень насилия среди населения оставался низким.

Об этом говорится в исследовании, результаты которого обнародовало издание IFL Science.

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Ученые изучали историю долины Ламбаике на севере Перу, где на протяжении веков существовали цивилизации Моче и Сикан. Последняя доминировала в регионе от 750 до 1375 года нашей эры.

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Эти общества неоднократно переживали последствия Эль-Ниньо. Явление приводило к масштабным наводнениям и сокращению рыбных запасов, которые были одним из главных источников богатства региона. Естественные катастрофы наносили серьезный ущерб местному населению.

Раньше археологи находили здесь свидетельство массовых человеческих жертвоприношений. В частности, останки шести молодых женщин, головы которых были возвращены в горы, откуда приходили разрушительные наводнения.

Исследователи предположили, что такие ритуалы могли сопровождаться всеобщим всплеском насилия из-за нехватки ресурсов и стихийных бедствий. Однако их выводы оказались другими.

Как Эль-Ниньо влиял на древние цивилизации

Благодаря сухому климату человеческие останки хорошо сохранились. Археологи исследовали 1633 скелета, проверяя наличие травм и сопоставляя их с периодами климатических катастроф.

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Несмотря на масштабные жертвоприношения, среди останков людей, не являвшихся жертвами ритуалов, только у 25 человек (1,6%) обнаружили признаки насильственной смерти. В то же время вероятных смертей в результате несчастных случаев было более чем втрое больше.

Даже во время сильнейших климатических потрясений заметного увеличения количества таких травм исследователи не зафиксировали.

«Больше всего нас поразило то, как мало случаев межличностного насилия мы наблюдали вне контекста ритуальных действий», — рассказал доктор Томас Снайдер из Нью-Йоркского университета.

Ученые предполагают, что правители Моче и Сикан пытались влиять на природные силы из-за человеческих жертв.

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"Похоже, что лидеры Моче и Сикан удерживали власть частично благодаря своим заявлениям о том, что они являются посредниками в отношениях с природой", - пояснил доктор Гааген Клаус из Университета Джорджа Мейсона.

Что это значит на фоне современного Эль-Ниньо

Авторы исследования отмечают, что в настоящее время человечество имеет гораздо больше возможностей противостоять последствиям Эль-Ниньо. Спутники позволяют заранее предупреждать об опасности, а транспортные сети доставлять продовольствие в пострадавшие регионы.

В то же время, даже современные технологии не способны полностью устранить угрозу разрушительных стихийных бедствий.

Исследователи признают и ограничение своей работы: не все смертельные травмы оставляют следы на костях, а в точные годы смерти древних людей установить невозможно.

Несмотря на это, главный вывод исследования состоит в том, что климатические катастрофы не обязательно приводят к всплеску насилия в обществе.

«Это наглядно демонстрирует, что широкомасштабное насилие не заранее определенная реакция на изменение климата. Как общество мы имеем возможность и должны выбирать, как реагировать на собственный климатический кризис», — подытожил Снайдер.

Напомним, ранее учёные обнаружили доказательства массового двустороннего скрещивания неандертальцев с предками современных людей. Благодаря расшифровке ДНК ученым удалось доказать, что этот древний вид гоминид на самом деле не исчез бесследно 40 тысяч лет назад, а был генетически ассимилирован значительно большей популяцией Homo sapiens.

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