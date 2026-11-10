Электросети по всему миру загадочно пульсируют каждые 60 секунд: ученые выяснили причину

Электросети пульсируют каждые 60 секунд — учёные выяснили причину / © Associated Press

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На протяжении более десяти лет ученые фиксировали необычное явление: электросети в разных уголках мира демонстрировали почти незаметные колебания частоты с интервалом ровно 60 секунд. Теперь исследователи выяснили, что причиной могут быть обычные системы резервного питания.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Необычные колебания обнаружили в электросетях на пяти континентах. Больше всего ученых удивило то, что они повторялись с одинаковой периодичностью даже в системах, физически не связанных между собой.

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Первые свидетельства этого явления появились ещё в 2014 году. Тогда исследователи в Скандинавии заметили незначительные изменения частоты в электросети и связали их с работой гидроэлектростанций. Однако впоследствии аналогичные колебания были зафиксированы в континентальной Европе, Великобритании, Австралии и США. Это свидетельствовало о том, что причина не ограничивается гидроэнергетикой.

Что вызывает загадочные колебания в электросетях

Группа ученых под руководством физика Дирка Виттхаута из Кельнского университета проанализировала потребление электроэнергии в зданиях немецкого исследовательского центра Forschungszentrum Jülich.

Выяснилось, что характерные колебания возникали лишь в четырёх зданиях, оборудованных источниками бесперебойного питания. В помещениях без таких систем аналогичных изменений не наблюдалось.

Дальнейшие измерения показали, что каждые 60 секунд аккумуляторные системы вызывали кратковременные всплески потребления электроэнергии. Производитель оборудования подтвердил, что они вызваны автоматическими проверками состояния батарей.

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По мнению исследователей, одновременная работа таких устройств в разных странах может объясняться синхронизацией внутренних часов с внешними сигналами точного времени.

Благодаря этому тысячи независимых систем способны выполнять одинаковые действия практически одновременно. Хотя каждое устройство потребляет совсем немного электроэнергии, их совместная работа может вызывать заметные изменения частоты сети.

В то же время ученые отмечают, что предложенное объяснение еще предстоит проверить на других электросетях.

Представляют ли эти колебания опасность

На данный момент обнаруженные изменения не угрожают стабильности электроснабжения. Их амплитуда обычно составляет всего несколько миллигерц.

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Однако исследователи предупреждают, что с распространением центров обработки данных, аккумуляторных накопителей и устройств с цифровым управлением влияние синхронизированных процессов может усиливаться.

Кроме того, даже незначительные колебания могут усиливаться из-за особенностей работы электросети и способствовать износу оборудования, в частности на гидроэлектростанциях.

В то же время предотвратить это явление можно относительно простым способом. Учёные предлагают изменить программные алгоритмы таким образом, чтобы устройства проводили автоматические проверки не одновременно, а с небольшими временными интервалами.

Исследователи уже обратились к одному из производителей оборудования, в котором обнаружили эту особенность. Компания выпустила обновление программного обеспечения, которое снизило строгость периодичности проверок.

Учёные считают, что такие изменения помогут избежать нежелательной синхронизации устройств и сделать электросети более устойчивыми к колебаниям.

Напомним, ранее учёные смоделировали, какой могла бы быть Земля, если бы на ней никогда не зародилась жизнь. Результаты исследования показали, что даже без живых организмов планета могла бы сохранять благоприятные условия на протяжении миллиардов лет.

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