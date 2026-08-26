Ели как всегда, но похудели: учёные опробовали необычный способ сжигания жира

Учёные опробовали новый подход к похудению / © Pixabay

Реклама

Экспериментальное соединение помогло мышам с ожирением сбросить значительную часть веса без сокращения количества пищи. Исследователи выяснили, что вещество влияет на использование энергии организмом и способствует сжиганию жира, при этом мышечная масса животных в значительной степени сохранялась.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Реклама

Речь идет о соединении 5-тетрадецилокси-2-фуровой кислоте (TOFA). В ходе эксперимента самцов мышей сначала кормили пищей с высоким содержанием жиров, чтобы у них развилось ожирение. После этого животным два раза в день перорально давали TOFA.

Реклама

За четыре недели мыши потеряли в среднем 18% массы тела. При этом они не стали меньше есть или больше двигаться, а температура их тела не повысилась. Зато общие энергозатраты выросли на 18%.

Основная часть потерянного веса приходилась на жировые запасы, тогда как мышечная и другая нежировая ткань в основном сохранялась. По словам старшего автора работы Андерса Няара, TOFA не защищает мышцы напрямую. Вероятно, сохранению мышечной массы способствовало то, что животные продолжали нормально питаться.

Исследователи установили, что это соединение одновременно подавляло образование нового жира и способствовало его поглощению клетками и использованию в качестве источника энергии. В то же время учёные пока не выяснили, какие именно клеточные механизмы обеспечивают столь значительное увеличение энергозатрат.

Лечение также повлияло на ряд показателей метаболизма. У мышей снизились уровни глюкозы и инсулина в крови, улучшилась реакция организма на глюкозу, а количество жира в крови и печени сократилось. В других экспериментах исследователи также зафиксировали уменьшение признаков жировой болезни печени.

Реклама

Кроме того, ученые испытали небольшие дозы TOFA в сочетании с семаглутидом и тирзепатидом. Такие комбинации обеспечивали более значительную потерю веса и улучшение метаболических показателей, чем каждый из препаратов в отдельности. Исследователи объясняют это различными механизмами: препараты на основе GLP-1 в основном снижают потребление пищи, тогда как TOFA увеличивала расход энергии.

Однако говорить о новом препарате для похудения людей пока рано. TOFA никогда не испытывали на людях, её минимальная эффективная доза неизвестна, а необходимые исследования безопасности ещё не проводились. Кроме того, эксперименты на живых животных проводились только на самцах мышей.

Следующим этапом должны стать исследования эффективности и токсичности на крысах и более крупных животных. Только после доклинических испытаний можно будет рассматривать возможность проведения исследований TOFA с участием людей.

«На данный момент TOFA не является новым методом похудения. Но результаты исследования указывают на интересную идею: возможно, можно помочь организму терять жир не только за счет уменьшения потребления пищи, но и за счет изменения способа использования получаемой энергии», — говорится в статье.

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали, что популярный метод интервального голодания действительно помогает сбросить лишний вес, однако врачи предупреждают, что для определенных категорий людей такие ограничения в питании могут быть крайне опасными.

Новости партнеров

Новости партнеров