Ели носорога перед смертью: ученые обнаружили мумии волчат из ледникового периода (фото)

Щенки оказались волчатами с ледникового периода / © pixabay.com

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Так называемые щенки оказались волчатами из ледникового периода. Более того, найденные в вечной мерзлоте мумифицированные останки животных — это сестры-волчицы, которые ели шерстистого носорога перед смертью 14 тыс. лет назад.

Об этом говорится в сообщении LiveScience со ссылкой на публикацию Quaternary Research.

Пара волчиц, которых археологи обнаружили в вечной мерзлоте Сибири, оказались сестрами, погибшими вскоре после того, как поели.

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«Хотя многих разочарует тот факт, что эти животные почти наверняка были волками, а не ранними домашними собаками, они помогли нам приблизиться к пониманию того, какой была среда, когда жили эти животные и насколько они похожи на современных волков», — рассказала британская археология из Йоркского университета.

Рунге возглавила международную команду, изучавшую ДНК и кости щенков.

Что обнаружили ученые при исследовании мумифицированных волчат

Исследование, опубликованное 12 июня в журнале Quaternary Research, показало, что мумии принадлежат сестрам-волчицам, погибшим примерно 14 100–15 000 лет назад.

Пара мумий с коричневой шерстью, что ученые обнаружили в районе Тумат в Сибири Фото University of York

Мумия была найдена в 2011 и 2015 годах недалеко от поселка Тумат в Якутии. Рядом также были обнаружены кости мамонтов со следами резки и обугливания, что указывало на возможное присутствие древнего человека. В желудке одного из щенков было обнаружено тело шерстистого носорога, породившее предположение, что животные могли питаться остатками после человеческой трапезы.

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Хотя собаки и волки близки родственники, их пути разошлись примерно 20 000-40 000 лет назад. Одомашнивание волков произошло около 15 тысяч лет назад. До недавнего времени считалось, что «щенки» из Тумата могли быть одними из самых древних домашних собак. Однако уже в 2019 году ДНК-анализ показал, что они принадлежали вымершей ветви волков, не связанной с современными собаками.

Что ели волчата перед смертью

В новом исследовании ученые изучили также содержимое желудка щенков и химический состав костей, зубов и тканей. Оказалось, что волчатам было всего несколько месяцев, но они уже питались твердой пищей — мясом шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis) и мелкой птицы — трясогузки. Мамонта в рационе не было, что может говорить, что люди их не кормили. Однако исследователи также обнаружили, что детеныши все еще вскармливались молоком матери.

«Это странно найти двух сестер из той эпохи в таком хорошем состоянии, но еще удивительнее, что мы теперь знаем даже их последний прием пищи», — сказала Рунге.

Тем не менее, ученые подчеркивают, что нет доказательств, что щенки получали пищу от человека или питались остатками его охоты. Они, вероятно, делили эту территорию с людьми, но с ними напрямую связаны.

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Причина их гибели также остается загадкой. Так как на их телах не было повреждений, они погибли в результате обрушения логова, в котором находились.

«Сегодня в пометах волков обычно больше двух детенышей, так что возможно, у этих волчат были братья или сестры, которым удалось спастись, — отметил соавтор исследования Натаниэль Уэйлс, специалист по древней ДНК из Йоркского университета. — Возможно, другие щенки все еще скрыты во льдах», — добавила она.

Дополнительные исследования останков могут дать новое понимание эволюции древних волков.

Напомним, ученые также обнаружили скелет неизвестного по сей день хищника — динозавра, которого назвали принцем драконов.

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