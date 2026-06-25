Ему 80 тысяч лет: какой вид имеет один из самых больших и старейших живых организмов на Земле

Гай осины пандо в Национальном лесу Фишлейк в штате Юта оказался единственным организмом / © wikimedia.org

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В марте 2026 года команда американских генетиков во время масштабного исследования в Национальном лесу Фишлейк в американском штате Юта раскрыла секреты Пандо — огромного леса, на самом деле единственного суперорганизма. Ученые проанализировали ДНК этого уникального скопления осин, чтобы определить точный возраст и понять механизмы выживания гигантского дерева-клона.

Об удивительных результатах масштабного исследования старейшего живого организма пишет IFLScience.

Генетическая загадка и долголетие

Пандо, чье название с латыни переводится как «я распространяюсь», охватывает площадь более 42 гектаров и состоит из 47 тысяч генетически идентичных стволов. Это гигантское дерево размножается исключительно бесполым путем благодаря наличию трех копий каждой хромосомы. Исследователи считают, что именно такая генетическая особенность обеспечивает растению большие клетки, лучшую физическую форму и невероятную выносливость.

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"Меня немного шокирует, что до Пандо до сих пор не было большого генетического интереса, учитывая, насколько он крут", - признался соавтор исследования, эволюционный биолог Уильям Рэтклифф.

Мозаика мутаций и оценка возраста

Команда собрала образцы корней, коры и листьев из разных частей леса, обнаружив около четырех тысяч уникальных генетических вариаций. К удивлению ученых, стволы, расположенные близко друг к другу, не имели существенно большего генетического сходства. Вместо ожидаемых кластерных скоплений мутаций суперорганизм оказался хорошо перемешанным «котлом» генетической информации.

«Вы ожидали бы, что пространственно близкие деревья также будут более близкими генетически, но мы обнаружили гораздо более слабый сигнал, чем предполагали», — рассказала генетика Розенн Пино.

Благодаря собранным данным и разработке теоретической эволюционной модели, ученые смогли рассчитать приблизительный возраст Пандо. Согласно результатам, это осиновое скопление живет на планете от 16 до 80 тысяч лет. По словам специалистов, такая невероятная продолжительность жизни заставляет даже историю Римской империи казаться совсем недавним событием.

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Напомним, ученые спасают уникальное дерево, буквально падающее со скалы. Последний дикий экземпляр этого растения , являющегося генетическим родственником обычного одуванчика, чудом сохранился на острове Робинзона Крузо.

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