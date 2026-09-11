Эпизод "Черного зеркала" в реальности: новая функция Apple Watch вызвала беспокойство у пользователей

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Пользователей Apple Watch напугала новая технология «Аудиоинтеллект», представленная вместе с серией часов «Series 12» и уже получившая в сети прозвище функция в стиле «Черного зеркала». Несмотря на попытки разработчиков помочь забывчивым людям и улучшить мониторинг здоровья, большинство людей сочли такое нововведение слишком навязчивым и в чем-то жутковатым.

Об этом пишет LADbible.

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В среду, 9 сентября, технологический гигант представил свои новейшие модели iPhone, AirPods и Apple Watch, а также расширенные возможности искусственного интеллекта «Siri».

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Впрочем, наибольшее беспокойство у аудитории вызвала презентация системы «Аудиоинтеллект», которую генеральный директор Apple Джон Тернус анонсировал в составе будущих Apple Watch Series 12 для улучшения показателей здоровья и спортивных тренировок.

Вице-президент компании по международному маркетингу Каенн Дренс подчеркнула, что эта модель станет самым совершенным персональным помощником в сфере фитнеса и контроля самочувствия среди всех ранее созданных устройств.

«Благодаря нашей новой системе мониторинга здоровья и чипу «S11» Apple Watch Series 12 предоставляет вам важную аналитику, такую как уровень готовности, чтобы вы могли лучше понять, как начать свой день и заботиться о своём здоровье, а также интеллектуальные функции, которые упрощают повседневную жизнь», — рассказали представители компании.

Какие новые функции появятся в Apple Watch

В новых часах будет микрофон, который будет использоваться гораздо чаще, чем в предыдущих моделях. В компании «Apple» пояснили, что новое поколение часов сможет распознавать важные звуки — сирены, сигнал тревоги, звонки или плач малыша — и оповещать об этом людей с нарушениями слуха.

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Калифорнийская компания также анонсировала вызвавшую споры функцию «Live Rewind» («перемотка» разговоров), которая разработана для того, чтобы помогать вспоминать детали недавних разговоров.

По данным «Apple», двойное нажатие на «Digital Crown» (цифровую корону) выводит на экран текстовую расшифровку последних 15 секунд разговора, чтобы человек мог уточнить пропущенную или непонятную информацию. Полученный фрагмент можно сразу проанализировать с помощью Siri или сохранить в приложении для последующего просмотра.

«Siri Recap», который может создавать краткие сводки разговоров, с которыми пользователи могут ознакомиться позже, чтобы освежить память. Когда «Siri Recap» включен, после разговора «Apple Intelligence» автоматически генерирует заголовок и ключевые моменты в новом приложении «Siri», позволяя пользователям быть более сосредоточенными и вовлеченными в момент», — пояснили разработчики.

«Жуткая» концепция

Возможность записи разговоров в новых Apple Watch возмутила многих пользователей, вызвав в Сети прямые ассоциации с сериалом «Чёрное зеркало».

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В социальных сетях люди активно выражают возмущение. Один из пользователей поинтересовался, осознают ли разработчики, насколько жуткой получилась эта технология. Другой в шутку заявил о готовности сделать татуировку на лбу с отказом от записи, а ещё один автор поста просто сравнил реальность с сюжетом футуристического триллера.

Хотя отдельные пользователи отнеслись к «Аудиоинтеллекту» с интересом, большинство отреагировало крайне негативно. В ответ на критику «Apple» подчеркивает, что новая функция не создает и не сохраняет аудиофайлы, а доступ к этой информации заблокирован как для пользователей и сторонних программ, так и для самой компании.

Как работает «Аудиоинтеллект»

Компания подробно объяснила механизм работы этой системы. За безопасность отвечает новый чип «S11» в смарт-часах «Series 12», оснащённый изолированным модулем «Secure Exclave». Этот отсек обрабатывает все звуки отдельно от остальной части системы и мгновенно удаляет их. Владелец устройства полностью контролирует процесс и может в любой момент включить или отключить опцию «Siri Recap» через Центр управления, самостоятельно выбирая, когда и где помощнику делать заметки.

Разработчики заверили, что технология не распознает и не запоминает голоса конкретных людей, тем самым защищая конфиденциальность всех участников разговора. Вместо полной стенограммы «Siri Recap» создает лишь краткое резюме, автоматически удаляя конфиденциальные данные, такие как банковские счета или номера паспортов. А во время работы функции «Live Rewind» часы всегда подают четкий звуковой сигнал, даже в бесшумном режиме, и отображают яркую анимацию на экране вместе со значком микрофона, чтобы окружающие видели и слышали, что идет запись.

«Поэтому после появления Apple Watch Series 12 в продаже 18 сентября стоит внимательнее прислушиваться к странным звукам вокруг, прежде чем делиться секретами», — отмечает издание LADbible.

Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил, что стремительное развитие искусственного интеллекта может представлять экзистенциальную угрозу для человечества. Он призвал мировое сообщество немедленно ввести меры безопасности в сфере ИИ и пообещал оказывать давление на ведущие технологические компании с целью минимизации рисков для демократии, связи и критически важной инфраструктуры.

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