Эпоха вымирания: ученые предупредили о новой угрозе экологической катастрофы

Численность многих видов шмелей во всем мире сокращается. Из-за аномальной жары их гнезда перегреваются, в результате чего гибнут целые выводки личинок. Ученые предупреждают, что планете угрожает новая экологическая катастрофа, если на Земле полностью исчезнет один из важнейших видов насекомых-опылителей.

Об этом пишет The Guardian.

Род шмелей (лат. Bombus) относится к семейству настоящих пчел. Но выделяет этих насекомых то, что они распространены в более холодных широтах и высоко в горах. Известен даже вид шмелей, обитающий в Арктике. Выдерживать низкие температуры им позволяет толстый хитиновый покров и густые волоски по всему телу. Но эти особенности делают для них более сложной адаптацию к меняющимся климатическим условиям – они очень уязвимы к глобальному потеплению. Если другие пчелы, обитающие в жарком климате, могут переселиться в более прохладные районы, то у шмелей намного меньше таких вариантов.

Семьи шмелей, как и других пчел, строят гнезда (ульи), которые функционируют как единый организм. Когда температура в гнезде поднимается, рабочие особи начинают активно обмахивать его крыльями, чтобы усилить вентиляцию. Но если снаружи слишком жарко, эти старания остаются напрасными.

Канадско-бельгийская группа ученых проанализировала результаты исследований за последние 180 лет и пришла к выводу, что для успешной инкубации выводка температура в гнезде шмелей должна поддерживаться на уровне 28-32°С. Если же температура поднимается выше 36°С, большая часть выводка погибает, а колония приходит в упадок.

Остановить вымирание шмелей можно, если расширить их среду обитания и сократить использование агрохимикатов. Но главное, что нужно сделать людям, это "взять себя в руки" и перестать способствовать глобальному потеплению, заявили авторы исследования.

Напомним, раннее потепление в Украине грозит нашествием опасных насекомых, которые переносят инфекции. Эксперт предупредил, что изменение климата грозит появлением насекомых, которые раньше не встречались в наших широтах.

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