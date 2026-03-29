Apple официально сняла с производства Mac Pro. Этот легендарный десктопный компьютер в течение 20 лет оставался флагманской моделью компании, а теперь его уже нет на официальном сайте Apple.

История Mac Pro

Mac Pro дебютировал в 2006 году, заменив бывший флагман Power Mac G5. Как и предшественник, Mac Pro являлся башенным компьютером с модульным дизайном, позволяющим пользователям заменять процессор, оперативную память, оптические и накопительные диски, а также карты расширения PCI.

Базовая конструкция Mac Pro оставалась практически неизменной до 2012 года, хотя компьютер уже начинал устаревать. В 2013 году Apple представила противоречивый редизайн, известный как «Mac в виде урны». Эта версия отказалась от модульности предыдущей башенной конструкции в пользу компактного и встроенного корпуса, где единственными сменными компонентами оставались память и накопитель. Впоследствии эта модель была снята с производства из-за ограничения терморегуляции, что делало невозможным установку более мощных компонентов.

2019 Apple представила третий и последний крупный редизайн Mac Pro, вернув модульность предков, за исключением процессора, который оставался неизменным пользователем. Эта версия стала одной из последних моделей Apple с процессором Intel, поскольку компания приступила к переходу на собственные ARM-чипы серии M.

Обновление M-серии для Mac Pro

Обновление произошло в 2023 году с переходом на M2 Ultra — последнее значительное обновление компьютера. Хотя модульность оставалась, переход на M серию ограничил тип устройств, которые можно подключать к слотам PCI, что уменьшило привлекательность компьютера для энтузиастов. Постепенно Mac Pro потерял статус самого мощного компьютера Apple, уступив место Mac Studio, который сейчас является флагманским десктопом в линейке.

По словам Марка Гурмана, Apple давно планировала прекратить производство Mac Pro. Это не стало неожиданностью: продукт уже не играл существенной роли в линейке компании. Большой дорогой корпус с пустым внутренним пространством, ограниченными возможностями апгрейда и без четкой аудитории.

Apple также отошла от концепции модульности и возможности апгрейда в современных компьютерах, и классический Mac Pro стал бы противоположностью современных Mac. Неудивительно, что компания позволила ему устареть и решила снять его с производства.

Впрочем, хотя компьютеры приходят и уходят, Mac Pro останется легендой благодаря своему эстетическому дизайну, удобной модульности и высокой производительности. Это настоящая икона индустрии, которая заслуживала большего.