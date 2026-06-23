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- Наука и IT
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ЕС будет помогать Украине отражать масштабные кибератаки: страна получила доступ к киберрезерву Союза
Украина получила доступ к резерву кибербезопасности, что позволит оперативно привлекать ведущих европейских экспертов для защиты государственных систем и критической инфраструктуры от масштабных кибератак.
Украина получила официальный доступ к Резерву кибербезопасности Европейского Союза, что позволит оперативно привлекать ведущих европейских специалистов для защиты государственных систем и критической инфраструктуры в случае масштабных кибератак .
Об этом в Telegram сообщил в.и.о. о. министра цифровой трансформации Александр Борняков .
По его словам, теперь Украина сможет быстро получать помощь экспертов ЕС в локализации кибератак, анализе угроз, защите данных и возобновлении работы важных государственных систем.
Борняков подчеркнул, что Украина ежедневно противостоит российской агрессии не только на фронте, но и в киберпространстве. Несмотря на постоянные атаки, цифровые сервисы государства продолжают стабильно работать, а страна сохраняет устойчивость.
В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что доступ к киберрезерву ЕС является важным шагом по укреплению цифровой безопасности страны и еще одним подтверждением доверия со стороны европейских партнеров.
Напомним, всемирную платформу для бронирования жилья Booking.com взломали хакеры – они получили доступ к именам, электронным адресам и не только. Пользователей призывают быть внимательными к сообщениям, они могут быть частью мошеннических схем.