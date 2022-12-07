ЕС запретит Facebook и Instagram собирать личные данные пользователей для рекламы

В Евросоюзе запретят компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) показывать рекламу на основе личных данных.

Такое решение принял Европейский совет по защите данных (EDPB), передают Wall Street Journal и Reuters.

Теперь Meta сможет размещать рекламу на основе личных данных только с согласия пользователей. EDPB, скорее всего, в случае нарушения потребует наложения штрафов.

Отметим, что главный офис компании Meta в Европе расположен в Дублине вместе с Google, Apple и Twitter. Поэтому Ирландское агентство защиты данных является главным регулятором, отвечающим за привлечение их к ответственности.

Дело против компании Meta в Ирландии было инициировано жалобой австрийского активиста Макса Шремса по поводу конфиденциальности в 2018 году.

"Вместо того чтобы иметь опцию "да/нет" для персонализированной рекламы, они просто перенесли пункт о согласии в положение и условия. Это не просто несправедливо, но и явно незаконно", — говорится в сообщении.

Активист потребовал, чтобы Meta позволила пользователям иметь версии всех приложений, не использующих личные данные для рекламы. В то же время компания все еще может использовать неперсонализированные данные для рекламных объявлений или требовать разрешения на их использование.

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Meta уже много лет позволяет пользователям отказываться от персонализации рекламы на основе данных с других веб-сайтов и приложений. Но не предоставила такую возможность для рекламы на основе данных об активности пользователей на своих платформах, например, какие видео просматривает пользователь Instagram.

Этот бизнес, который стоит десятки миллиардов долларов в год, предусматривает показ пользователей цифровой рекламы, нацеленной на основе цифровой активности этих пользователей в приложениях и веб-сайтах.

Если значительная часть пользователей откажется от персонализации, Facebook и Instagram получат меньше информации, с помощью которой можно создать аудиторию для рекламы, приносящей основную часть дохода компании.

"Это неокончательное решение, и пока слишком рано говорить о последствиях", — сказал спикер Meta.

Ранее сообщалось, что на Apple подали в суд из-за сбора данных пользователей без разрешения.

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