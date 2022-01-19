Еще один шаг к глобальному Интернету от Маска: видео запуска спутников Starlink

Еще один шаг к глобальному Интернету от Маска: видео запуска спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 49 мини-спутников.

В среду, 19 января, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту партию из 49 мини-спутников, посредством которых продолжается развертывание системы Starlink для глобального Интернет-покрытия.

Об этом сообщили в Twitter компании SpaceX, опубликовав соответствующее видео.

Запуск состоялся из стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Приблизительно через девять минут после старта первая ступень ракеты, для которой это был уже десятый запуск, совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике в 654 км от космодрома.

Falcon 9's first stage has landed on the Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/HxtyPBsvYp — SpaceX (@SpaceX) January 19, 2022

Все 49 спутников отделились от второй ступени ракеты на переходной орбите высотой до 340 км. На штатную орбиту 540 км они выйдут на своих ионных двигателях после того, как инженеры SpaceX проверят их состояние.

Орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 2040 космических аппаратов. В перспективе их количество увеличится до 12 тысяч, а впоследствии – до 30 тысяч. Это позволит создать полномасштабную сеть для обеспечения жителей Земли широкополосным доступом в Интернет в любом уголке планеты.

Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Напомним, 7 января компания SpaceX Илона Маска произвела первый в этом году запуск спутников для всемирного интернет-покрытия Starlink.

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