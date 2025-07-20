Если бы на Марсе жили инопланетяне, им пригодились бы зонтики: ученые обнаружили следы древних дождей

Размытый гребень перевернутого русла, оставленного пересохшей рекой миллиарды лет назад / © Live Science

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Около 3,7 млрд лет назад поверхность Марса, возможно, напоминала Землю больше, чем считалось ранее. Новое исследование показывает: в южном регионе планеты, называемой Земля Ноя, существовала масштабная система речных русел, которая формировалась под действием длительных осадков.

Об этом сообщил руководитель исследования, аспирант Открытого университета Великобритании Адам Лосекут, передает Live Science.

Он представил свои выводы на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества в Дареме (7–11 июля).

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По словам ученого, речь идет о более чем 9000 милях (свыше 14 000 км) перевернутых русел — геологических образований, оставшихся после высыхания древних марсианских рек. Осадочные отложения затвердели, в то время как окружающая почва выветрилась, что и создало рельеф в форме гряд. Эти структуры высотой до нескольких десятков метров тянутся на сотни миль.

Особую ценность имеет то, что такая сеть русел могла возникнуть только при стабильном теплом и влажном климате. Вероятным источником воды исследователи называют именно атмосферные осадки – дождь, снег или даже град.

Этот двойной перевернутый гребень обозначает место, где древняя река делилась на части, прежде чем снова соединиться ниже по течению. / © Live Science

"Это указывает на то, что климат Марса был сложным и достаточно устойчивым в определенные периоды его истории", - отмечает Лосекут.

До сих пор этот регион не считался перспективным для поиска воды, ведь классических речных форм здесь не было. Но новые снимки с орбитальных аппаратов NASA HiRISE, Context Camera и MOLA позволили увидеть совсем другую картину.

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Реки на Марсе. / © Live Science

Земля Ноя – одна из самых древних и наименее измененных частей поверхности Красной планеты. Именно поэтому ученые называют ее своеобразной "геологической капсулой времени", позволяющей заглянуть в условия, царившие миллиарды лет назад.

Это очередное доказательство того, что Марс в прошлом мог быть жизнеспособным или, по крайней мере, гораздо более похожим на Землю, чем сейчас.