Если бы объект 3I/ATLAS столкнулся с Землей: шокирующая симуляция

Столкновение кометы с Землей / Иллюстративное фото / © Pixabay

В ночь на 19 декабря межзвездный объект 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле. Хотя NASA уверяет в безопасности полета, ученые смоделировали шокирующий сценарий столкновения, который не оставил бы шансов целым мегаполисам.

Об этом сообщает Unilad.

Симуляционное моделирование показало, насколько катастрофическими могли бы быть последствия для Земли в случае столкновения с объектом 3I/ATLAS.

Этого межзвездного путешественника впервые заметили летом с помощью телескопа ATLAS в Чили, который работает при поддержке NASA. С тех пор он оказался в центре внимания научного сообщества и общественности. Гарвардский исследователь Ави Леб даже предположил, что из-за ряда необычных характеристик это может быть искусственный «инопланетный» аппарат.

В то же время в NASA отмечают: 3I/ATLAS является кометой природного происхождения. Она стала лишь третьим известным объектом, прибывшим к нам из-за пределов Солнечной системы — после 1I/ʻOumuamua в 2017 году и 2I/Borisov в 2019-ом.

Ближе всего к Солнцу комета прошла 29 октября 2025 года, приблизившись примерно на 203 млн км. Максимальное сближение с Землей ожидается в ночь на 19 декабря около 1:00 по восточному времени США. В этот период любители астрономии могут попробовать увидеть объект в телескопы, наблюдая за его движением в созвездии Льва. Для тех, у кого нет такой возможности, проект Virtual Space Project подготовил онлайн-трансляцию.

3I/ATLAS не угрожает Земле

По официальной информации NASA, никакой опасности для планеты 3I/ATLAS не представляет: даже в самой тесной точке он будет оставаться на расстоянии около 270 млн км, поэтому столкновение исключено. После этого комета покинет окрестности Солнечной системы и отправится в глубокий космос навсегда.

Впрочем, в рамках теоретического сценария ученые решили смоделировать, что могло бы произойти в случае удара по Земле, использовав специальный симулятор столкновений комет.

Последствия столкновения 3I/ATLAS с Землей

Как показали расчеты, прямое столкновение имело бы апокалиптические последствия. По данным телескопа Hubble, диаметр ядра 3I/ATLAS может колебаться от 440 до 5 600 м. Комета влетела в Солнечную систему со скоростью примерно 221 тыс. км/ч., разгоняясь под действием солнечной гравитации, и, по оценкам NASA, покинет ее с подобной скоростью.

Для моделирования использовали максимальные допустимые параметры симулятора Neal Fun: объект шириной 1,5 км, движущийся со скоростью 100 км/с и врезающийся в Землю под углом 45 градусов. Условной точкой удара выбрали Вашингтон.

Результаты оказались сокрушительными. Удар вызвал бы образование кратера диаметром около 27 км и глубиной почти 800 м, мгновенно унеся жизни более 1,2 млн человек. Скорость столкновения — около 97 км/с — высвободила бы энергию, эквивалентную 1 203 гигатоннам тротила, что превышает мощность последнего извержения супервулкана Йеллоустоун. Подобные события, по оценкам, происходят на Земле лишь раз в несколько миллионов лет.

Огненный шар диаметром около 69 км уничтожил бы все вокруг, унеся жизни примерно 19,3 млн человек. Еще миллионы получили бы тяжелые ожоги различной степени. Одежда возгоралась бы за сотни километров от эпицентра, а леса вспыхивали бы даже на расстоянии более полутысячи километров.

Далее планету накрыла бы сверхмощная ударная волна, способная мгновенно убить миллионы людей, вызывая разрушение зданий на сотни километров вокруг. Дополнительные жертвы принесли бы ураганные ветра, а завершающим ударом стало бы землетрясение магнитудой 8,5, которое унесло бы еще сотни тысяч жизней и ощущалось бы в радиусе более 500 км от места катастрофы.

К слову, комета 3I/ATLAS удивила ученых криовулканизмом: во время приближения к Солнцу на ее поверхности зафиксировали мощные выбросы льда и пыли. Исследование свидетельствует, что этот космический пришелец по составу неожиданно похож на транснептуновые объекты нашей Солнечной системы и примитивные метеориты-хондриты.