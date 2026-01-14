Если люди исчезнут: сколько времени понадобится природе, чтобы поглотить Нью-Йорк

Ученые рассчитали, через сколько лет природа вернет себе Нью-Йорк, если люди вдруг исчезнут

Реклама

Нью-Йорк называют городом, который никогда не спит. Но без людей он «погаснет» почти мгновенно, а потом превратится в дикие джунгли. Архитекторы и урбанисты составили график разрушения мегаполиса.

Об этом говорится в выпуске подкаста Ask Us Anything от издания Popular Science .

Первая неделя: тьма и потоп

Без присмотра людей энергосеть выйдет из строя через несколько дней. Нью-Йорк погрузится в темноту.

Реклама

Звезды: Исчезновение светового загрязнения приведет к тому, что над Мидтауном впервые за столетие станет виден Млечный Путь.

Метро: Ежедневно насосы откачивают из подземки около 50 тысяч кубометров (это как 20 олимпийских бассейнов). Без электричества туннели начнут затапливаться почти сразу. Крысы, тараканы и голуби станут первыми «колонизаторами» подземелий.

Дома: Без отопления и кондиционеров температура внутри будет прыгать, и уже через неделю на стенах квартир появится плесень.

Нью-Йорк погрузится в темноту в первые же недели после исчезновения людей

Первые 10 лет: бетонные джунгли

Через месяц газоны Центрального парка превратятся в луга, а через год начнется разрушение инфраструктуры.

Стекло: Однокамерные окна в старых домах треснут первыми. Затем покажутся и фасады небоскребов.

Квартиры-теплицы Как только окна разобьются, внутрь попадет вода. Квартиры превратятся в влажные парники – идеальное место для комаров, змей и грибка. Фактически, на 20 этаже образуется болото.

Асфальт: Циклы замерзания и таяния разорвут дороги. Из трещин прорастут деревья — особенно платаны, которые быстро захватят парковки.

Через 10 лет Нью-Йорк превратится в бетонные джунгли.

50 лет: медведи на Мангеттене

Через полвека в городе сформируется новая экосистема, которой раньше не существовало.

Дома оплетут лианы и ядовитый плющ. В городе появится полноценная фауна:

олени, кролики и дикие индейки заселят парки;

за ними придут хищники — койоты, рыси и даже черные медведи;

соколы и орлы будут гнездиться в пустых офисах.

Через 50 лет по Мангетену будут гулять медведи

100 лет: падение гигантов

Интересный парадокс: самые современные небоскребы упадут первыми.

Реклама

Постройки типа 10-Hudson Yards или 111 West 57th Street держатся на тонких стальных каркасах и железобетоне. Вода, пропитающаяся сквозь стеклянные стены, заставит их гнить изнутри, и они обвалятся.

Старые гиганты, как Эмпайр-Стейт-Билдинг или Крайслер-Билдинг , простоят дольше — возможно, еще 50-100 лет. Их строили с избыточным запасом прочности, используя толстую кладку и тяжелые стальные рамы.

Через 100 лет небоскребы упадут из-за коррозии

В конце концов Нью-Йорк станет лесом с деревьями высотой 30 метров. Бетон растворится, а парки превратятся в болота с бобрами и черепахами. Но некоторые следы цивилизации, такие как мраморные львы возле Публичной библиотеки или груды кирпича, могут сохраниться на тысячелетие как памятник пропавшему человечеству.

Напомним, по расчетам американских ученых, сделанным еще в 1960 году, до «Судного дня» нам осталось чуть больше 300 дней . Но за последние полвека человечество уже «сломало» это жуткое уравнение.