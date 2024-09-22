Есть ли связь между судьбой и датой рождения: неожиданные научные исследования

Ученые выяснили, что климат во время рождения может влиять на успешность человека, его темперамент и выбор профессии.

Ученые уже много лет отрицают "научность" астрологии и считают ложными ее методы прогнозирования человеческой судьбы по дате рождения. Однако безудержное желание человечества знать, чего ожидать от будущего, заставляет исследователей искать научные методы, чтобы выяснить, как месяц рождения человека может повлиять на его дальнейшую жизнь.

Об этом пишет "BBC Украина"

Как месяц рождения влияет на вероятность обрести популярность

Выявить влияние месяца рождения на черты характера ученые пытаются по крайней мере с 1970-х годов и некоторые из этих исследований утверждают, что такая связь существует. Так, в 2013 году Journal of Social Sciences опубликовал результаты исследования, которые выявили влияние месяца рождения на вероятность стать знаменитостью. Исследовав даты рождения известных политиков, музыкантов, актеров и спортсменов, ученые выяснили, что больше всего знаменитостей родилось под знаком Водолея, то есть с конца января до середины февраля. Но эта статистика имела большую погрешность из-за небольшой выборки – всего 300 известных лиц современности.

Позже доктор Марк Гамильтон, профессор коммуникации из Университета Коннектикута, решил проверить эти результаты. Вместе со своей командой он собрал данные о 85 тысячах выдающихся деятелей в истории человечества – с 3000 года до нашей эры и до наших дней.

"Мы провели тот же анализ данных таких личностей, и он подтвердил те же закономерности, которые мы увидели в оригинальном исследовании", – рассказал доктор Гамильтон.

Профессор считает, что объяснить эту связь между месяцем рождения и популярностью может относительно новая область науки – хронобиология, изучающая жизненные ритмы или циклы в живых организмах, а также влияние климата и солнечного света во время рождения на дальнейшую жизнь.

"Мы обнаруживаем, что происходящее на раннем этапе жизни даже во внутриутробном периоде может повлиять на то, что произойдет с вами позже", — пояснил ученый.

Как дата рождения влияет на успехи в обучении

Доктор Гамильтон не остановился на исследовании популярности и обнаружил, как месяц рождения может повлиять на успехи детей в учебе.

Он подчеркнул, что в детстве разница в возрасте в несколько месяцев гораздо существеннее, чем у взрослых. Поэтому дети, родившиеся в начале учебного года, могут показывать лучшие результаты по сравнению с теми, кто родился ближе к летним каникулам. Согласно результатам его наблюдений это касается как физической, так и умственной активности школьников.

Гамильтон добавил, что это относительное преимущество, но ранние успехи в обучении могут обеспечить взрослому человеку большую уверенность в себе.

"Когда я был младше, я смотрел на других детей и думал, как они это делают? И ответ заключается в том, что они старше", — отметил доктор Гамильтон.

Как время года при рождении влияет на темперамент и хобби

Десять лет назад Европейский колледж нейропсихофармакологии провел исследование влияния времени года, в которое родился человек, на его темперамент. Результаты исследования показали, что люди, рожденные в теплое или "зеленое" время года, чаще имеют гипертимный темперамент. Такие люди характеризуются чрезмерной контактностью, болтливостью, выразительностью жестов и мимики. Они энергичны, инициативны и оптимистичны.

Люди, рожденные в холодное время года, и особенно зимой, оказались более стабильными эмоционально и менее склонными к раздражительности.

В то же время, другие исследования показали, что месяц рождения может влиять на выбор профессии или увлечения.

В 2016 году Национальный музей футбола опубликовал исследование дат рождения Зала славы футболистов. Выяснилось, что большинство талантливых спортсменов родились между сентябрем и декабрем. Их было почти вдвое больше по сравнению с теми, кто родился между январем и апрелем.

Еще одно исследование, проведенное в 2008 году в Университете Брунеля, выявило связь с сезоном рождения среди выдающихся шахматистов в Северном полушарии. Результаты показали, что чаще всего будущие гроссмейстеры рождались в конце зимы и ранней весной.

Напомним, профессор экономики Дэвид Бленчфловер из США провел исследование, целью которого было определить, в каком возрасте человек чувствует себя самым счастливым. В то же время ученому удалось выяснить, когда и почему люди чувствуют себя наиболее несчастными.

Читайте также: