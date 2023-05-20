Есть вода и, возможно, жизнь: ученые обнаружили новую планету

Пока у ученых недостаточно данных, чтобы точно сказать, какой именно размер новой планеты.

Ученые заявили, что в ближайшем к нам участке космоса, в 90 световых годах от нашей планеты, они обнаружили новую экзопланету, характеристики которой очень похожи на параметры Земли.

Об этом пишет New Atlas.

Астрономы проанализировали данные, полученные с двух космических телескопов, TESS и Спитцер, чтобы заявить о существовании новой, похожей на Землю планеты, которая была названа LP 791-18d.

Эта близкая к нам по космическим меркам новая экзопланета вращается вокруг звезды красного карлика, имеющего небольшой размер. Пока у ученых недостаточно данных, чтобы точно сказать, какой именно имеет размер новая планета и какова ее масса. В настоящее время продолжается исследование.

Исследователи указали только о том, что согласно имеющимся данным LP 791-18d совсем чуть больше Земли по размерам и массе.

Астрономы полагают, что планета LP 791-18c своей гравитацией влияет на планету LP 791-18d, благодаря чему она имеет вытянутую эллиптическую орбиту вокруг своей звезды. Также это влияние способствует тому, что внутренняя часть похожей на Землю планеты нагревается, что вызывает вулканическую активность на ее поверхности. Извержение вулканов может поддерживать стабильную атмосферу на недавно открытой планете.

Ранее стало известно, что группа астрономов с помощью космического телескопа TESS обнаружила две новые экзопланеты, относящиеся к типу суперземля. Они вращаются в так называемой зоне, пригодной для жизни своей звезды, а это значит, что на таких планетах потенциально может быть жидкая вода и соответственно жизнь. Две новые суперземли получили название TOI-2095b и TOI-2095c.

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