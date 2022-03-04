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Эстонские университеты приостановили сотрудничество с российскими и белорусскими вузами и научными учреждениями

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Работники сфери образования Эстонии выразили поддержку Украине в войне с РФ.

Университеты Эстонии приостановили сотрудничество с российскими и белорусскими учебными заведениями и научными учреждениями. Также в стране готовы оказывать поддержку украинским студентам.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

Представители учебных заведений страны считают недопустимой агрессию Российской Федерации в Украине и осуждают военное нападение на свободное, независимое, демократическое и суверенное государство.

Тартуский университет активно занимается психологической поддержкой украинских преподавателей и студентов, а также создал специальный стипендиальный фонд для сбора средств на обучение студентов.

Студенты Таллиннского университета формируют группу волонтеров для сбора благотворительных взносов на гуманитарную помощь украинским студентам, а университет предоставляет возможности обучения по разным программам.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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