Эстонские университеты приостановили сотрудничество с российскими и белорусскими вузами и научными учреждениями

Эстонские университеты приостановили сотрудничество с российскими и белорусскими вузами и научными учреждениями

Работники сфери образования Эстонии выразили поддержку Украине в войне с РФ.

Университеты Эстонии приостановили сотрудничество с российскими и белорусскими учебными заведениями и научными учреждениями. Также в стране готовы оказывать поддержку украинским студентам.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

Представители учебных заведений страны считают недопустимой агрессию Российской Федерации в Украине и осуждают военное нападение на свободное, независимое, демократическое и суверенное государство.

Тартуский университет активно занимается психологической поддержкой украинских преподавателей и студентов, а также создал специальный стипендиальный фонд для сбора средств на обучение студентов.

Студенты Таллиннского университета формируют группу волонтеров для сбора благотворительных взносов на гуманитарную помощь украинским студентам, а университет предоставляет возможности обучения по разным программам.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

Боевых бронированных машин – 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: