Эта функция "съедает" заряд батареи на телефоне: как ее отключить

Многие подмечают, что батарея телефона садится, даже если им почти не пользоваться. Причина может быть неожиданной — вибрация.

Об этом пишет Радиотрек.

Каждый раз, когда ваш смартфон вибрирует, работает вибромотор, активно потребляющий энергию. Это приводит к быстрой разрядке аккумулятора, заставляя вас чаще искать розетку.

Как продолжить работу батареи

Чтобы телефон держал заряд дольше, просто выключите вибрацию для вызовов.

Вот как это сделать:

Откройте Настройки. Выделите Звуки и вибрация. Найдите функцию Вибрация во время вызова и выключите ее.

После этого ваш смартфон будет работать гораздо дольше, а вы забудете о частых подзарядках.

