Эта функция "съедает" заряд батареи на телефоне: как ее отключить
Эксперты раскрыли секрет: как вибрация «убивает» батарею смартфона.
Многие подмечают, что батарея телефона садится, даже если им почти не пользоваться. Причина может быть неожиданной — вибрация.
Об этом пишет Радиотрек.
Каждый раз, когда ваш смартфон вибрирует, работает вибромотор, активно потребляющий энергию. Это приводит к быстрой разрядке аккумулятора, заставляя вас чаще искать розетку.
Как продолжить работу батареи
Чтобы телефон держал заряд дольше, просто выключите вибрацию для вызовов.
Вот как это сделать:
Откройте Настройки.
Выделите Звуки и вибрация.
Найдите функцию Вибрация во время вызова и выключите ее.
После этого ваш смартфон будет работать гораздо дольше, а вы забудете о частых подзарядках.
Напомним, на большинстве Android-смартфонов есть удобная «шторка» быстрых настроек — достаточно провести пальцем сверху вниз по экрану. Там собраны ключевые параметры. Узнайте, какие из них следует отключить, чтобы батарея держала заряд дольше, а телефон работал быстрее.
Батарея смартфона быстро садится из-за неправильных привычек зарядки. Простыми изменениями можно значительно продлить срок службы и избежать быстрой деградации.
