Эта лягушка вызывает панику и отвращение у людей: чем так пугает амфибия (видео)

Суринамская лягушка с яйцами на спине / © Getty Images

У суринамской лягушки необычный способ размножения, который делает ее спину похожей на соты с отверстиями. Для 18% населения мира этот вид является настоящим испытанием из-за трипофобии.

Об этом пишет IFLScience.

По наблюдениям ученых, с началом периода размножения самцы суринамских лягушек привлекают самок характерными щелчками подъязычной кости, создающими резкий, почти металлический звук. Для самок он оказывается чрезвычайно привлекательным. Когда партнерша приближается достаточно близко, самец захватывает ее в амплексусе, после чего обе лягушки начинают раздуваться, пока их клоаки не соединяются. Именно тогда оплодотворенные яйца вдавливаются в спину самки — и с этого момента процесс приобретает действительно необычный вид.

В дальнейшем потомство развивается прямо в теле матери: головастики формируются внутри ее спины и не выходят наружу, пока полностью не созреют. Когда же наступает время, маленькие лягушата прорывают кожу, образуя на спине самки своеобразный узор из ячеек, похожих на пчелиные соты.

Такой вид может показаться жутким, особенно людям, склонным к трипофобии.

Трипофобия — это патологическое отвращение к скоплениям отверстий или объектов, их напоминающих. Как объясняют исследователи, проявления и интенсивность этого состояния различаются, но чаще всего оно сопровождается сильным чувством отвращения или страха при контакте с поверхностями, покрытыми многими отверстиями.

Подобную реакцию могут вызывать самые разнообразные объекты — от корней лотоса и губок до пчелиных сот или усеянной отверстиями спины водной лягушки. В то же время, несмотря на название, трипофобию чаще считают не страхом, а специфической отталкивающей реакцией. По оценкам ученых, она случается у 10 — 18% людей и может быть эволюционным механизмом, связанным с избеганием паразитов.

В исследовании 2018 года ученые выяснили, что люди с трипофобией испытывают не только отвращение к скоплениям отверстий, но и особенно сильное отвращение к узорам, которые ассоциируются с паразитами или инфекциями. Новые работы подтверждают: в отличие от большинства фобий, основанных на страхе, трипофобия преимущественно связана именно с реакцией отвращения.

К слову, самой большой лягушкой в мире является голиаф (Conraua goliath) из Центральной Африки, чей вес достигает 3,3 кг, а длина с вытянутыми лапами — 75 см, что можно сравнить с размером кошки. Эти гиганты не умеют квакать, однако поражают родительским поведением: самцы строят специальные пруды для икры, передвигая тяжелые камни. Несмотря на то, что вид существует 250 млн лет, сейчас он находится под угрозой исчезновения из-за охоты и уничтожения среды обитания.